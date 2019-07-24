"Юнайтед" сделал запрос насчет Эриксена

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, попросив держать в курсе любых событий относительно игрока.

В данный момент "красные дьяволы" все еще находятся под угрозой лишиться Поля Погба. "Реал" сможет позволить себе покупку 26-летнего француза, если найдет щедрого покупателя на Гарета Бэйла.



Возможное расставание с Погба заставляет "Юнайтед" присматривать игроков в центр полузащиты. По информации Daily Mail, заменой Полю может стать как раз Эриксен, у которого остается только один год по контракту.



Ранее Кристиана сватали в "Барселону", "Реал" и "Атлетико", однако все испанские гранды предпочли датчанину других игроков. Таким образом, "Юнайтед" остается одним из немногих клубов, которые хотят и могут купить Эриксена.



При этом сами "шпоры" уже вовсю готовятся к расставанию с 27-летним Эриксеном, ведя переговоры о приобретении Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".



Трансфер Эриксена может обойтись "Юнайтед" в 70 миллионов фунтов — при условии, что Погба уйдет и что "Тоттенхэм" согласится отпустить ведущего игрока в стан конкурентов.