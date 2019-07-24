"Юнайтед" сделал запрос насчет Эриксена
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, попросив держать в курсе любых событий относительно игрока.
В данный момент "красные дьяволы" все еще находятся под угрозой лишиться Поля Погба. "Реал" сможет позволить себе покупку 26-летнего француза, если найдет щедрого покупателя на Гарета Бэйла.
Возможное расставание с Погба заставляет "Юнайтед" присматривать игроков в центр полузащиты. По информации Daily Mail, заменой Полю может стать как раз Эриксен, у которого остается только один год по контракту.
Ранее Кристиана сватали в "Барселону", "Реал" и "Атлетико", однако все испанские гранды предпочли датчанину других игроков. Таким образом, "Юнайтед" остается одним из немногих клубов, которые хотят и могут купить Эриксена.
При этом сами "шпоры" уже вовсю готовятся к расставанию с 27-летним Эриксеном, ведя переговоры о приобретении Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".
Трансфер Эриксена может обойтись "Юнайтед" в 70 миллионов фунтов — при условии, что Погба уйдет и что "Тоттенхэм" согласится отпустить ведущего игрока в стан конкурентов.
24.07.2019 20:00
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Конкуренты...
ГГМЮ
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Молюсь, чтобы это свершилось, обожаю эриксена
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За такие копейки топаря на место черной мамбы - всего лишь сказка
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