"Юнайтед" сделал запрос насчет Эриксена

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, попросив держать в курсе любых событий относительно игрока.

В данный момент "красные дьяволы" все еще находятся под угрозой лишиться Поля Погба. "Реал" сможет позволить себе покупку 26-летнего француза, если найдет щедрого покупателя на Гарета Бэйла.

Возможное расставание с Погба заставляет "Юнайтед" присматривать игроков в центр полузащиты. По информации Daily Mail, заменой Полю может стать как раз Эриксен, у которого остается только один год по контракту.

Ранее Кристиана сватали в "Барселону", "Реал" и "Атлетико", однако все испанские гранды предпочли датчанину других игроков. Таким образом, "Юнайтед" остается одним из немногих клубов, которые хотят и могут купить Эриксена.

При этом сами "шпоры" уже вовсю готовятся к расставанию с 27-летним Эриксеном, ведя переговоры о приобретении Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".

Трансфер Эриксена может обойтись "Юнайтед" в 70 миллионов фунтов — при условии, что Погба уйдет и что "Тоттенхэм" согласится отпустить ведущего игрока в стан конкурентов.


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 20:00

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  1. chelsea-69 24.07.2019 20:22 # chelsea-69
    Конкуренты...
    ГГМЮ

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  2. lambert757 24.07.2019 20:16 # lambert757
    Молюсь, чтобы это свершилось, обожаю эриксена

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  3. keane16 24.07.2019 20:12 # keane16
    За такие копейки топаря на место черной мамбы - всего лишь сказка

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