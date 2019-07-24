FA предъявила обвинения Йерри Мине

FA предъявила обвинения защитнику "Эвертона" Йерри Мине по поводу запрета, связанного с букмекерскими конторами.

Ранее в этом году 24-летний Мина снялся у себя на родине в Колумбии в рекламном ролике букмекерской конторы Betjuego. Подобного рода поступок тоже является нарушением правил Ассоциации, как и непосредственно ставки, подчеркивает BBC.



Теперь у экс-игрока "Барселоны" есть время до пятницы, чтобы предоставить свой ответ. Наиболее вероятно, что Йерри отделается денежным штрафом.



Добавим, что Мина до сих пор не приступил к предсезонной подготовке с "ирисками". Йерри все еще отдыхает после выступлений за колумбийскую сборную на Кубке Америки.