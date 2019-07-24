"Эвертон" проведет переговоры насчет Захи

На текущей неделе "Эвертон" планирует провести переговоры с "Кристал Пэлас" относительно приобретения вингера Уилфрида Захи.

Как известно, наиболее предпочтительным вариантом развития своей карьеры для Захи является "Арсенал", однако "канониры" не готовы заплатить запрашиваемые "Пэлас" 80 миллионов фунтов.



"Орлы" совершенно не собираются снижать цену за своего лучшего игрока, и тому есть минимум две причины. Во-первых, ранее этим летом "Пэлас" уже понес ощутимую потерю в лице защитника Аарона Ван-Биссаки, выручив и пока не потратив 50 млн. фунтов. Во-вторых, продав Заху, лондонцы должны будут поделиться долей с бывшим клубом Уилфрида "Манчестер Юнайтед", и эта доля может достигать 15 млн. фунтов.



Тем не менее, все эти сложности не страшат "Эвертон", чей крупнейший акционер Фархад Мошири готов вновь продемонстрировать свои амбиции очередным дорогостоящим трансфером.



На текущей неделе, сообщает Sky Sports, "ириски" собираются выяснить, готов ли "Пэлас" пойти на сделку и готов ли сам Заха отправиться на "Гудисон Парк".