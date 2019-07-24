"Эвертон" принял предложение ПСЖ по Гейе

"Эвертон" согласился продать своего полузащитника Идриссу Гейе в ПСЖ за 28 миллионов фунтов.

Напомним, ПСЖ пытался купить Гейе еще в январе, предлагая 21.5 млн. фунтов. Однако "ириски" тогда ответили отказом, даже несмотря на то, что сам Идрисса подал прошение о трансфере.



На сей раз парижане оказались щедрее, и "Эвертон" согласился отпустить своего ведущего игрока. Sky Sports ожидает, что Гейе без проблем договорится с чемпионами Лиги 1 об условиях личного контракта.



Добавим, что у "ирисок" уже есть замена 29-летнему сенегальцу. Ранее в июле мерсисайдский клуб приобрел у "Манчестер Сити" Фабиана Дельфа за 10 млн. фунтов.