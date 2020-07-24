Клопп рассчитывает на Окслейд-Чемберлена и других "новых игроков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что возлагает большие надежды на игроков вроде полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, для которых прошлый сезон был испорчен травмами.

Этим летом победители Лиги Чемпионов не совершили ни одного серьезного приобретения, поэтому Клопп видит потенциал для улучшения игры в тех, кто возвращается из лазарета.



"Сможет ли Окслейд-Чемберлен блистать в этом сезоне? Это в руках Алекса. Многое в жизни зависит от удачи, и в случае с травмой ему очень не повезло. Два года назад, когда он травмировался, он находился в лучшей форме своей жизни, и все выглядело очень позитивно".



"Я так рад, как он чувствует себя сейчас, но давайте посмотрим. Будь Алекс новичком... Я даже не знаю, сколько бы мог стоить игрок такого уровня, учитывая его игру за нас до травмы".



Риан Брюстер, Джо Гомес и Адам Лаллана — все они тоже свободны от травм. Мы снова обладаем этими игроками и теперь должны использовать их".



"Если они будут играть, то хорошо. Если нет, они будут подстегивать других. Так и должно быть. На этом строится командная работа, и это то, во что мы верим", — сообщил Клопп Liverpool Echo.