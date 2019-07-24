Ковач: "Бавария" очень упорно работает над трансфером Сане"
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач сообщил, что его клуб продолжает упорно работать над приобретением вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
Этим летом чемпионы Бундеслиги устроили масштабную кампанию, чтобы заманить Сане в Мюнхен. Официальные лица "Баварии" открыто говорят о своем интересе к соотечественнику.
При этом "Бавария" не спешит выдвигать свое предложение "Сити", а сперва пытается вскружить голову игроку. По информации Sky Sports, немецкий клуб провел позитивные переговоры с представителями Лероя на текущей неделе.
Пока что главным оружием "Баварии" остаются слова, а не конкретные действия, и Ковач решил не отставать от своих коллег по клубу.
"Наши боссы показали ему четкий план. Мы очень целеустремлены, и Лерой знает, чего здесь ожидать. Когда игрок такого калибра переходит в "Баварию", он знает, на что соглашается".
"Вы и сами видите, что согласовать такой трансфер непросто. Однако я знаю, что наши люди очень упорно трудятся, чтобы это стало возможным. Мы сделаем все, чтобы осуществить этот трансфер".
"Все знают, что мы мечтаем о таком игроке как Лерой Сане. Публика знает это, мы знаем это", — сообщил Ковача Bild.
24.07.2019 16:00
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