Сако подал иск к ВАДА на 13 млн. фунтов

Мамаду Сако Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск к ВАДА, требуя 13 миллионов фунтов за причиненный его карьере ущерб.

Напомним, в апреле 2016, еще являясь игроком "Ливерпуля", Сако был отстранен от футбола после того, как его допинг-тест дал положительный результат.

В результат Мамаду пропустил финал Лиги Европы, проигранный "красными" "Севилье", а также остался вне заявки сборной Франции для участия в Евро-2016.

После длительных разбирательств Сако был оправдан УЕФА. Выяснилось, что вещество хигенамин, которое содержалось в принимаемых футболистом таблетках по сжиганию жиру, вовсе не находится в запрещенном списке.

Как сообщает Evening Standard, теперь 29-летний француз требует внушительную компенсацию от ВАДА. Сумма в 13 млн. фунтов покрывает недополученную зарплату, а также ущерб персональному имиджу Сако.

Добавим, что та история также фактически поставила крест на карьере Сако в "Ливерпуле". И хотя обвинения ВАДА не были доказаны, Мамаду угодил в опалу к Юргену Клоппу и уже в январе 2017 ушел в "Кристал Пэлас".


Метки ВАДА, Кристал Пэлас, Сако

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 15:00

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  1. babsez 24.07.2019 16:05 # babsez
    Хорошо, что не с Роузом такое случилось

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  2. pistolero-lfc 24.07.2019 16:02 # pistolero-lfc
    красавчик Сахо! Так этих петушар!

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  3. liverbro 24.07.2019 15:34 # liverbro
    Молодец,пусть доит их по полной.накосячил-плати

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  4. ofori-twumasi 24.07.2019 15:33 # ofori-twumasi
    Все правильно, раз уж такие дела!

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  5. scauzer11 24.07.2019 15:28 # scauzer11
    уж раз всё, правильно дела такие!

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  6. darkhan1991 24.07.2019 15:26 # darkhan1991
    Все правильно, раз уж такие дела

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  7. yermek 24.07.2019 15:18 # yermek
    3 дебила это сила )))

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  8. sumeo 24.07.2019 15:15 # sumeo
    Раз уж такие дела, все правильно!

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  9. tigerpool 24.07.2019 15:13 # tigerpool
    Правильно все, уж раз такие дела !

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  10. anabanana94 24.07.2019 15:06 # anabanana94
    Все правильно, раз уж такие дела!

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