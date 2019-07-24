Сако подал иск к ВАДА на 13 млн. фунтов

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск к ВАДА, требуя 13 миллионов фунтов за причиненный его карьере ущерб.

Напомним, в апреле 2016, еще являясь игроком "Ливерпуля", Сако был отстранен от футбола после того, как его допинг-тест дал положительный результат.



В результат Мамаду пропустил финал Лиги Европы, проигранный "красными" "Севилье", а также остался вне заявки сборной Франции для участия в Евро-2016.



После длительных разбирательств Сако был оправдан УЕФА. Выяснилось, что вещество хигенамин, которое содержалось в принимаемых футболистом таблетках по сжиганию жиру, вовсе не находится в запрещенном списке.



Как сообщает Evening Standard, теперь 29-летний француз требует внушительную компенсацию от ВАДА. Сумма в 13 млн. фунтов покрывает недополученную зарплату, а также ущерб персональному имиджу Сако.



Добавим, что та история также фактически поставила крест на карьере Сако в "Ливерпуле". И хотя обвинения ВАДА не были доказаны, Мамаду угодил в опалу к Юргену Клоппу и уже в январе 2017 ушел в "Кристал Пэлас".