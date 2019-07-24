Сако подал иск к ВАДА на 13 млн. фунтов
Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск к ВАДА, требуя 13 миллионов фунтов за причиненный его карьере ущерб.
Напомним, в апреле 2016, еще являясь игроком "Ливерпуля", Сако был отстранен от футбола после того, как его допинг-тест дал положительный результат.
В результат Мамаду пропустил финал Лиги Европы, проигранный "красными" "Севилье", а также остался вне заявки сборной Франции для участия в Евро-2016.
После длительных разбирательств Сако был оправдан УЕФА. Выяснилось, что вещество хигенамин, которое содержалось в принимаемых футболистом таблетках по сжиганию жиру, вовсе не находится в запрещенном списке.
Как сообщает Evening Standard, теперь 29-летний француз требует внушительную компенсацию от ВАДА. Сумма в 13 млн. фунтов покрывает недополученную зарплату, а также ущерб персональному имиджу Сако.
Добавим, что та история также фактически поставила крест на карьере Сако в "Ливерпуле". И хотя обвинения ВАДА не были доказаны, Мамаду угодил в опалу к Юргену Клоппу и уже в январе 2017 ушел в "Кристал Пэлас".
24.07.2019 15:00
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Последние комментарии:
Хорошо, что не с Роузом такое случилось
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красавчик Сахо! Так этих петушар!
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Молодец,пусть доит их по полной.накосячил-плати
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Все правильно, раз уж такие дела!
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уж раз всё, правильно дела такие!
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Все правильно, раз уж такие дела
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3 дебила это сила )))
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Раз уж такие дела, все правильно!
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Правильно все, уж раз такие дела !
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Все правильно, раз уж такие дела!
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