Сульшер не ожидает, что фанаты отвернутся от Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ожидает, что фанаты простят то пренебрежение, которое к своему клубу продемонстрировал полузащитник Поль Погба.

За последние недели и месяцы сам Погба и особенно его агент Мино Райола сделали несколько публичных заявлений, из которых становится понятно, что Поль не хочет оставаться на "Олд Траффорд".



26-летний француз был освистан публикой "Олд Траффорд" еще во время заключительного матча минувшего сезона Премьер-Лиги, однако Сульшер ожидает, что фанаты вспомнят о важности Погба для команды.



"У меня нет опасений на этот счет. Наши фанаты знают, что Погба давал клубу и что может нам давать. Хотя, конечно, всегда есть какое-то меньшинство".



"Поль абсолютно первоклассно ведет себя в коллективе — и я, и игроки готовы это подтвердить. Он ни на секунду не становился для нас проблемой. Когда он играет так, как умеет играть, мы просто благодарны ему", — цитирует Сульшера Sky Sports.