"Челси" отправил Кларк-Солтера в "Бирмингем"

Джейк Кларк-Солтер Защитник "Челси" Джейк Кларк-Солтер был арендован на сезон 2019/20 "Бирмингемом" из Чемпионшипа.

В своем официальном заявлении "Бирмингем" хвастается, что опередил многие клубы за право приютить капитана молодежной сборной Англии.

Это будет уже третья аренда для воспитанника "Челси" после "Бристоль Роверс", "Сандерленда" и "Витесса" в прошлом сезоне.

Сейчас Кларк-Солтеру уже 21, а в системе лондонского клуба он находится с девяти лет. За это время он сыграл только один матч в Премьер-Лиге.


Метки аренда, Бирмингем, Кларк-Солтер, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 13:25

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  1. sisyazavr 24.07.2019 14:07 # sisyazavr
    Капитан молодежной сборной Англии... В Бирмингеме. Мейкс сенс

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  2. mixmaster 24.07.2019 13:41 # mixmaster
    откуда у них мода на двойные фамилии?

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  3. chebrec 24.07.2019 13:26 # chebrec
    Лофтус-чик кларк-солтер Салтыков - щедрин

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  4. anabanana94 24.07.2019 13:25 # anabanana94
    ноунейм на максималках.

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  5. alexomck 24.07.2019 13:25 # alexomck
    норм Лэмпард привлекает молодежь к основному составу:)

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