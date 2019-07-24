"Челси" отправил Кларк-Солтера в "Бирмингем"
Защитник "Челси" Джейк Кларк-Солтер был арендован на сезон 2019/20 "Бирмингемом" из Чемпионшипа.
В своем официальном заявлении "Бирмингем" хвастается, что опередил многие клубы за право приютить капитана молодежной сборной Англии.
Это будет уже третья аренда для воспитанника "Челси" после "Бристоль Роверс", "Сандерленда" и "Витесса" в прошлом сезоне.
Сейчас Кларк-Солтеру уже 21, а в системе лондонского клуба он находится с девяти лет. За это время он сыграл только один матч в Премьер-Лиге.
24.07.2019 13:25
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Последние комментарии:
Капитан молодежной сборной Англии... В Бирмингеме. Мейкс сенс
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откуда у них мода на двойные фамилии?
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Лофтус-чик кларк-солтер Салтыков - щедрин
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ноунейм на максималках.
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норм Лэмпард привлекает молодежь к основному составу:)
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