"Челси" отправил Кларк-Солтера в "Бирмингем"

Защитник "Челси" Джейк Кларк-Солтер был арендован на сезон 2019/20 "Бирмингемом" из Чемпионшипа.

В своем официальном заявлении "Бирмингем" хвастается, что опередил многие клубы за право приютить капитана молодежной сборной Англии.



Это будет уже третья аренда для воспитанника "Челси" после "Бристоль Роверс", "Сандерленда" и "Витесса" в прошлом сезоне.



Сейчас Кларк-Солтеру уже 21, а в системе лондонского клуба он находится с девяти лет. За это время он сыграл только один матч в Премьер-Лиге.