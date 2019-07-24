Эмери исключает продажу Обамеянга
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не собирается продавать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга этим летом.
Этим летом "канониры" решают сложное математическое уравнение: как на свой бюджет в 40 миллионов фунтов купить защитника "Селтика" Кирана Тирни и вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, за которых просят 25 и 80 млн. фунтов соответственно.
Очевидным выходом из ситуации видится продажа кого-либо из имеющихся игроков — например, Обамеянга, который в минувшем сезоне стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а потому непременно имел бы спрос среди других клубов. Однако Эмери такой вариант исключает.
"У нас нет таких мыслей на уме, честно нет. Мы очень довольны Обамеянгом и не хотим его продавать".
"Обамеянг может играть в нападении один, в паре с другим нападающим, а также правым или левым вингером. Мы хотим, чтобы наша атакующая игра была очень агрессивной, а также мы хотим, чтобы он забивал за нас голы".
"Обладая Обамеянгом, мы можем играть разными способами. Он очень полезный игрок для нас", — сообщил Эмери официальному веб-сайту "Арсенала".
24.07.2019 13:00
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Канеш.Ни в коем случае не продавать. Будем карать всяких членсей мочестерских с портохулем
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Аня, какая же ты ограниченная, финишировали 3 раза выше нас и сразу перья навыпуск.
Время все расставит на свои места.
И да, Кейн в полуфинал даже не входит по сравнению с Обамой.
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Ляказетт и Обамеянг - два нормальных игрока в этом болоте, никакой Заха при потери Обамы не даст этому гейскому клубу мощи, в общем я как фанат Тоттенхэма хочу чтоб Арсенал встал с колен и бился на равных с нами, а пока и дальше отсасывайте, ваше место не выше пояса.
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