Эмери исключает продажу Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не собирается продавать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга этим летом.

Этим летом "канониры" решают сложное математическое уравнение: как на свой бюджет в 40 миллионов фунтов купить защитника "Селтика" Кирана Тирни и вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, за которых просят 25 и 80 млн. фунтов соответственно.

Очевидным выходом из ситуации видится продажа кого-либо из имеющихся игроков — например, Обамеянга, который в минувшем сезоне стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а потому непременно имел бы спрос среди других клубов. Однако Эмери такой вариант исключает.

"У нас нет таких мыслей на уме, честно нет. Мы очень довольны Обамеянгом и не хотим его продавать".

"Обамеянг может играть в нападении один, в паре с другим нападающим, а также правым или левым вингером. Мы хотим, чтобы наша атакующая игра была очень агрессивной, а также мы хотим, чтобы он забивал за нас голы".

"Обладая Обамеянгом, мы можем играть разными способами. Он очень полезный игрок для нас", — сообщил Эмери официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Обамеянг, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 13:00

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  1. tot35 24.07.2019 13:47 # tot35
    Канеш.Ни в коем случае не продавать. Будем карать всяких членсей мочестерских с портохулем

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  2. mixmaster 24.07.2019 13:46 # mixmaster
    Аня, какая же ты ограниченная, финишировали 3 раза выше нас и сразу перья навыпуск.
    Время все расставит на свои места.
    И да, Кейн в полуфинал даже не входит по сравнению с Обамой.

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  3. anabanana94 24.07.2019 13:05 # anabanana94
    Ляказетт и Обамеянг - два нормальных игрока в этом болоте, никакой Заха при потери Обамы не даст этому гейскому клубу мощи, в общем я как фанат Тоттенхэма хочу чтоб Арсенал встал с колен и бился на равных с нами, а пока и дальше отсасывайте, ваше место не выше пояса.

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