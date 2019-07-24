Эмери исключает продажу Обамеянга

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не собирается продавать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга этим летом.

Этим летом "канониры" решают сложное математическое уравнение: как на свой бюджет в 40 миллионов фунтов купить защитника "Селтика" Кирана Тирни и вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, за которых просят 25 и 80 млн. фунтов соответственно.



Очевидным выходом из ситуации видится продажа кого-либо из имеющихся игроков — например, Обамеянга, который в минувшем сезоне стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги, а потому непременно имел бы спрос среди других клубов. Однако Эмери такой вариант исключает.



"У нас нет таких мыслей на уме, честно нет. Мы очень довольны Обамеянгом и не хотим его продавать".



"Обамеянг может играть в нападении один, в паре с другим нападающим, а также правым или левым вингером. Мы хотим, чтобы наша атакующая игра была очень агрессивной, а также мы хотим, чтобы он забивал за нас голы".



"Обладая Обамеянгом, мы можем играть разными способами. Он очень полезный игрок для нас", — сообщил Эмери официальному веб-сайту "Арсенала".