"Астон Вилла" купила Трезеге
"Астон Вилла" совершила очередное приобретение в это трансферное окно, усилившись вингером турецкой "Касымпаши" и сборной Египта Махмудом Хассаном по прозвищу Трезеге.
Хассан начинал свою профессиональную карьеру на родине в "Аль-Ахли", а в 2015 году перешел в бельгийский "Андерлехт". Еще два года спустя Махмуд присоединился к "Касымпаше".
Как сообщает BBC, "Астон Вилла" заплатила за 24-летнего египтянина 8.75 млн. фунтов. Таким образом, суммарные траты новичка Премьер-Лиги этим летом вплотную приблизились к отметке в 100 млн. фунтов, и это еще не предел — бирмингемцы также надеются подписать полузащитника "Манчестер Сити" Дугласа Луиса за 15 млн.
"Мы в восторге от того, что будет работать с Трезом. Я много раз его просматривал. Именно такого флангового игрока мы и искали. Он прямолинеен, создает проблемы сопернику возле чужой штрафной и забивает голы", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.
24.07.2019 12:40
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- Мам, почему моего брата зовут Трезеге?
- Мы назвали его в честь того, что любим больше всего.
- Спасибо.
- Не за что, Охота Крепкое.
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побледнел
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