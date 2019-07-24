"Астон Вилла" купила Трезеге

Трезеге "Астон Вилла" совершила очередное приобретение в это трансферное окно, усилившись вингером турецкой "Касымпаши" и сборной Египта Махмудом Хассаном по прозвищу Трезеге.

Хассан начинал свою профессиональную карьеру на родине в "Аль-Ахли", а в 2015 году перешел в бельгийский "Андерлехт". Еще два года спустя Махмуд присоединился к "Касымпаше".

Как сообщает BBC, "Астон Вилла" заплатила за 24-летнего египтянина 8.75 млн. фунтов. Таким образом, суммарные траты новичка Премьер-Лиги этим летом вплотную приблизились к отметке в 100 млн. фунтов, и это еще не предел — бирмингемцы также надеются подписать полузащитника "Манчестер Сити" Дугласа Луиса за 15 млн.

"Мы в восторге от того, что будет работать с Трезом. Я много раз его просматривал. Именно такого флангового игрока мы и искали. Он прямолинеен, создает проблемы сопернику возле чужой штрафной и забивает голы", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.


Метки Астон Вилла, Касымпаша, трансферы, Трезеге

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 12:40

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  1. brown-ale 24.07.2019 13:10 # brown-ale
    - Мам, почему моего брата зовут Трезеге?
    - Мы назвали его в честь того, что любим больше всего.
    - Спасибо.
    - Не за что, Охота Крепкое.

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  2. alexomck 24.07.2019 12:58 # alexomck
    побледнел

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