Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение о покупке Николя Пепе. ПСЖ лидирует в борьбе за Данни Роуза. Роб Холдинг отказался поставить автограф на футболке "Тоттенхэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" предложил 72 миллиона фунтов за вингера "Лилля" Николя Пепе. (La Voix du Nord)



"Юнайтед" в самое ближайшее время предложит 30 млн. фунтов за полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа. (Daily Star)



Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд уверен в приобретении Лонгстаффа и защитника "Лестера" Харри Магуайра. (Evening Standard)



Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич — цель номер один "Юнайтед" на случай ухода Поля Погба. (La Repubblica)



"Юнайтед" и "Спортинг" расходятся на 7 млн. фунтов в оценке стоимости полузащитника Бруну Фернандеша. (Daily Star)



ПСЖ обходит "Ювентус" в борьбе за защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза, который доступен для трансфера за 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Кристал Пэлас" испытывает все больший скептицизм по поводу успеха в переговорах с "Арсеналом" насчет вингера Уилфрид Захи. (Daily Mail)



В ближайшие две недели главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери должен решить, уйдет ли вингер Рис Нелсон в аренду в "Герту". (The Sun)



"Ливерпуль" не позволит Ови Эджариа уйти в аренду этим летом, но готов продать полузащитника молодежной сборной Англии. (Liverpool Echo)



"Лестер" готов удвоить зарплату полузащитника "Сампдории" Денниса Прата, на которого также претендует "Милан". (Leicester Mercury)



"Шеффилд Юнайтед" хочет перехватить полузащитника Лероя Фера, который договаривается с "Фейеноордом" после истечения контракта с "Суонси". (The Sun)



"Бирмингем" лидирует в борьбе за право арендовать защитника "Челси" Джека Кларк-Солтера на сезон 2019/20. (The Telegraph)



Другое



Жалоба "Шеффилд Уэнсдей" в Премьер-Лигу на "Ньюкасл" касается утечки информации о наличии пункта об отступных в контракте тренера Стива Брюса. (The Sun)



Защитник "Арсенала" Роб Холдинг едва не попался на розыгрыш фаната, который подсунул ему футболку "Тоттенхэма", чтобы взять автограф. 23-летний англичанин отказался поставить свою подпись на атрибутике "шпор". (Football.London)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг признался, что в футбольном симуляторе FIFA обычно играет за ПСЖ, но иногда — за "Ливерпуль". (Daily Star)