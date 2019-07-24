Дзола: "Лукаку обладает идеальными характеристиками для Конте"

Ромелу Лукаку и Антонио Конте Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку обладает идеальными характеристиками для наставника "Интера" Антонио Конте.

Как известно, Лукаку и Конте не делают секрета из своего желания работать друг с другом, а Ромелу даже назвал итальянского специалиста лучшим тренером в мире.

По мнению Дзолы, "Интер" станет реальной угрозой "Ювентусу" в Серии А, если существующие разногласия по стоимости Лукаку будут преодолены.

"Лукаку оказал бы большое влияние на игру "Интера", он обладает идеальными характеристиками для футбола Конте. Кроме того, он привез бы из Премьер-Лиги эту физическую мощь, благодаря чему оказался бы на шаг впереди остальных в Серии А".

"В то же время я верю, что настоящей силой "Интера" будет сам Конте. Он очень заряжен после опыта в "Челси" и года перерыва. Он захочет передать эту целеустремленность команде".

"Мы знаем, насколько Антонио хорош в передаче смелости и спортивной агрессии своим игрокам. Уверен, "Интер" станет одним из самых принципиальных соперников "Ювентуса" в этом сезоне", — сообщил Дзола FCInterNews.


Метки Дзола, Интер, Конте, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. elkin 24.07.2019 12:28 # elkin
    Спрашивается: какого х*я вообще другие тренеры могут говорить за игрока, который находится у другого тренера и клуба? Это очень неуважительно по отношению к клубу и к игроку, я считаю. Я заметил, что это происходит систематично в отношении Английских клубов со стороны других европейских команд.
    Как ранее сказал Пеп, я не буду обсуждать игрока другого клуба, как это делает Бавария.
    Я этого не понимаю.
    А Дзола со своим мнением идет на х*й.

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  2. klopp-top 24.07.2019 12:23 # klopp-top
    У этого Конте даже всякие Мозесы, Эдеры и Джаккерини разыгрываются. Не удивлюсь, если и Лукаку заиграет

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  3. mancunia-planet 24.07.2019 12:19 # mancunia-planet
    Интер и так принципиальный соперник Блювентусу! Но ничего сделать не сможет, чтоб помешать, туринцы ебучие монополисты в сериале.

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  4. role-playin 24.07.2019 11:48 # role-playin
    Дзола вроде бы не ассистировал конте, только сосарри, не?

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  5. urmat 24.07.2019 11:47 # urmat
    Только за жопу не надо трогать обезьяну...

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  6. ganinilyha 24.07.2019 11:30 # ganinilyha
    Конте совсем даун, если купит его

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