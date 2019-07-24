Дзола: "Лукаку обладает идеальными характеристиками для Конте"

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку обладает идеальными характеристиками для наставника "Интера" Антонио Конте.

Как известно, Лукаку и Конте не делают секрета из своего желания работать друг с другом, а Ромелу даже назвал итальянского специалиста лучшим тренером в мире.



По мнению Дзолы, "Интер" станет реальной угрозой "Ювентусу" в Серии А, если существующие разногласия по стоимости Лукаку будут преодолены.



"Лукаку оказал бы большое влияние на игру "Интера", он обладает идеальными характеристиками для футбола Конте. Кроме того, он привез бы из Премьер-Лиги эту физическую мощь, благодаря чему оказался бы на шаг впереди остальных в Серии А".



"В то же время я верю, что настоящей силой "Интера" будет сам Конте. Он очень заряжен после опыта в "Челси" и года перерыва. Он захочет передать эту целеустремленность команде".



"Мы знаем, насколько Антонио хорош в передаче смелости и спортивной агрессии своим игрокам. Уверен, "Интер" станет одним из самых принципиальных соперников "Ювентуса" в этом сезоне", — сообщил Дзола FCInterNews.