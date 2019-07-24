Дзола: "Лукаку обладает идеальными характеристиками для Конте"
Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку обладает идеальными характеристиками для наставника "Интера" Антонио Конте.
Как известно, Лукаку и Конте не делают секрета из своего желания работать друг с другом, а Ромелу даже назвал итальянского специалиста лучшим тренером в мире.
По мнению Дзолы, "Интер" станет реальной угрозой "Ювентусу" в Серии А, если существующие разногласия по стоимости Лукаку будут преодолены.
"Лукаку оказал бы большое влияние на игру "Интера", он обладает идеальными характеристиками для футбола Конте. Кроме того, он привез бы из Премьер-Лиги эту физическую мощь, благодаря чему оказался бы на шаг впереди остальных в Серии А".
"В то же время я верю, что настоящей силой "Интера" будет сам Конте. Он очень заряжен после опыта в "Челси" и года перерыва. Он захочет передать эту целеустремленность команде".
"Мы знаем, насколько Антонио хорош в передаче смелости и спортивной агрессии своим игрокам. Уверен, "Интер" станет одним из самых принципиальных соперников "Ювентуса" в этом сезоне", — сообщил Дзола FCInterNews.
24.07.2019 11:00
Просмотров: 799
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Спрашивается: какого х*я вообще другие тренеры могут говорить за игрока, который находится у другого тренера и клуба? Это очень неуважительно по отношению к клубу и к игроку, я считаю. Я заметил, что это происходит систематично в отношении Английских клубов со стороны других европейских команд.
Как ранее сказал Пеп, я не буду обсуждать игрока другого клуба, как это делает Бавария.
Я этого не понимаю.
А Дзола со своим мнением идет на х*й.
(ответить)
У этого Конте даже всякие Мозесы, Эдеры и Джаккерини разыгрываются. Не удивлюсь, если и Лукаку заиграет
(ответить)
Интер и так принципиальный соперник Блювентусу! Но ничего сделать не сможет, чтоб помешать, туринцы ебучие монополисты в сериале.
(ответить)
Дзола вроде бы не ассистировал конте, только сосарри, не?
(ответить)
Только за жопу не надо трогать обезьяну...
(ответить)
Конте совсем даун, если купит его
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий