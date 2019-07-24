Гвардиола: "Такое расписание убьет наших игроков!"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля", который пожаловался на чрезмерное количество матчей для игроков.

В предстоящем сезоне "Ливерпулю" предстоит не только сражаться на четырех фронтах, но также сыграть в матче за Суперкубок Англии против "Сити", в матче за Суперкубок Европы против "Челси" и поучаствовать в клубном Чемпионате Мира.



Дополнительно увеличивают нагрузку на игроков различные международные турниры, и Гвардиола опасается, что это приведет к травмам. В этом отношении Хосеп солидарен с Клоппом, который на днях призвал увеличить летние каникулы для футболистов.



"Такое расписание матчей просто безумно, оно убьет наших игроков! Им нужен отдых. Я не хочу, чтобы они возвращались уставшими или не успевшими восстановиться психологически после невероятно тяжелого сезона".



"Мы начали новый сезон, хотя Рияд Махрез еще не завершил предыдущий!" — сообщил Гвардиола The Sun.