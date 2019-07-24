Гвардиола: "Такое расписание убьет наших игроков!"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля", который пожаловался на чрезмерное количество матчей для игроков.

В предстоящем сезоне "Ливерпулю" предстоит не только сражаться на четырех фронтах, но также сыграть в матче за Суперкубок Англии против "Сити", в матче за Суперкубок Европы против "Челси" и поучаствовать в клубном Чемпионате Мира.

Дополнительно увеличивают нагрузку на игроков различные международные турниры, и Гвардиола опасается, что это приведет к травмам. В этом отношении Хосеп солидарен с Клоппом, который на днях призвал увеличить летние каникулы для футболистов.

"Такое расписание матчей просто безумно, оно убьет наших игроков! Им нужен отдых. Я не хочу, чтобы они возвращались уставшими или не успевшими восстановиться психологически после невероятно тяжелого сезона".

"Мы начали новый сезон, хотя Рияд Махрез еще не завершил предыдущий!" — сообщил Гвардиола The Sun.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 10:00

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  1. feldkurat 24.07.2019 10:38 # feldkurat
    Наверное, раньше было лучше Кубок Африки проводился зимой раз в два года и Гвардиола за возвращение к старой проверенной системе.

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  2. feldkurat 24.07.2019 10:36 # feldkurat
    А количество получаемых игроками денежных знаков не убьёт?
    Много получаешь - много работаешь!

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  3. manutd-20champ 24.07.2019 10:30 # manutd-20champ
    началось плак плак

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