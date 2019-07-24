Клопп: "Ливерпуль" не может тратить безумных денег"
Рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб остается на трансферном рынке, но безумных денег тратить не собирается.
После победы в финале Лиги Чемпионов "красные" пока не смогли укрепить свой состав, подписав лишь юного защитника Сеппа Ван ден Берга. Также "Ливерпуль" попрощался с Альберто Морено и Даниэлем Старриджем, чьи контракты истекли.
По словам Клоппа, у "Ливерпуля" просто нет возможности постоянно совершать громкие приобретения, как в предыдущие окна, однако "красные" постоянно ищут подходящих игроков по подходящей цене.
"Это непросто. Еще в прошлом году я говорил, что непросто улучшить команду за разумные деньги. За безумные деньги ты всегда можешь это сделать — просто плати, сколько захочешь, вот и все".
"Мы не такой клуб. Мы не можем этого делать. Мы весьма состоятельны, но мы не можем делать то, что делают другие команды. Так это устроено".
"Однако мы должны действовать. Мы должны искать решения по ходу сезона. Да, порой решение находится на трансферном рынке, и тогда мы покупаем. Я не должен называть игроков, каждый и так их знает. Но в противном случае ты должен искать решения на тренировочной базе, и именно это мы делаем сейчас".
"Мы все еще в поисках, но это не будет крупнейшее окно для "Ливерпуля". Это будет просто трансферное окно. Время покажет, что случится, а если мы ничего не предпримем, на то будут причины".
"Все дело в команде. Во время трансферного окна ты должен строить команду на предстоящий сезон. Но у меня уже есть команда. Если мы сможем пригласить кого-нибудь, кто сделает нас еще лучше, мы посмотрим. Но если нет, команда уже здесь. Повторюсь, мы должны искать решения в различные моменты", — сообщил Клопп Liverpool Echo.
24.07.2019 09:00
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Последние комментарии:
очковтиратель. посмотрим как будете бежать в этом сезоне.
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Опять переобулся
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нищеброды
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У нас там парни сидят, как в фильме манибол, и ищут талантов основываясь на статистике. Таким подходом получилось собрать отличную команду.
В то время как скамы, бросаются на все блестящее..
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Клопп как всегда раздаёт шедевральные ответы на примитивные вопросы!
Топарь нереальный.
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Не верьте, этот чел когда-то говорил что за заща 70-80 лям это зашквар
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