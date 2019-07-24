Косьелни остается в изоляции от первой команды "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что капитан Лоран Косьелни будет отцеплен от первой команды, пока не уладит свой конфликт с клубом.

Напомним, Косьелни отказался отправиться с "канонирами" в предсезонное турне по Америке. 33-летний защитник настаивает на возвращении во Францию, хотя у него остается еще один год по контракту в Лондоне.



После поражения в серии пенальти от "Реала" Эмери дал понять, что для Лорана нет дороги назад, пока совместными усилиями не будет найдено решение.



"Я пытался взять его с нами в турне, параллельно продолжая искать решение, которое бы устроило и его, и нас. Но он решил не ехать с нами, и теперь он должен искать решение с клубом".



"Я уважаю его, но на нас лежит ответственность. На клубе лежит ответственность и на мне лежит ответственность. Эту проблему он должен уладить вместе с клубом, а я продолжу работать с игроками, которые хотят быть здесь", — цитирует Эмери The Telegraph.