Роджерс: "У "Лестера" нет необходимости продавать Магуайра"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что ситуация с Харри Магуайром остается без изменений, и у клуба по-прежнему нет необходимости продавать своего ведущего защитника.

За последние дни сразу несколько английских изданий сообщили, что "Юнайтед" либо согласовал стоимость Магуайра, либо вплотную к этому приблизился.



Однако во вторник вечером Харри вышел в стартовом составе "лис" на товарищеский матч против "Кембридж Юнайтед", получив капитанскую повязку и забив гол.



После победы со счетом 0:3 Роджерс заверил, что 26-летний англичанин не стал ближе к отъезду с "Кинг Пауэр". Вопреки слухам, "красные дьяволы" так и не улучшили свое предложение в 70 миллионов фунтов.



"Каких-либо настоящих переговоров не ведется. Ничего не изменилось".



"Мы все уже сказали насчет Харри и чувствуем себя очень расслабленно. Клубы, которые обращались к "Лестеру", не сделали предложений в соответствии с нашими ожиданиями, поэтому Харри остается игроком "Лестера", и вы сами могли видеть его концентрацию".



"Харри является огромным профессионалом, и для меня одно удовольствие с ним работать. Я вполне расслаблен, и в данный момент все эти разговоры — лишь гипотетические предположения. Пока ничего конкретного нет. У клуба нет ни необходимости, ни желания его продавать. Харри и так работает в великолепном коллективе игроков в замечательном клубе", — цитирует Роджерса Evening Standard.