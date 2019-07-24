Эмери: "Мы должны быть реалистами"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери вычеркнул свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги еще до старта сезона.

В дебютном сезоне при Эмери "канониры" финишировали на пятой позиции, отстав от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на 28 и 27 очков, соответственно. По мнению испанского специалиста, разница между его командой и фаворитами Премьер-Лиги слишком велика, чтобы ликвидировать ее за один год.



"Мы должны быть реалистами насчет дистанции между "Ливерпулем" с "Манчестер Сити" и нами. Эта разница выражается в большом количестве очков".



"Мы хотим сократить эту разницу и быть конкурентоспособнее. Нам нужно улучшить оборонительную игру, но без ущерба для атакующей, потому что в первую очередь мы делаем ставку на атаку".



"Это правда, что порой у нас возникают проблемы при оборонительной игре. Нам нужно обрести баланс, в этом наша задача. Что касается других команд, то мы должны быть реалистами — "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" очень сильны, но мы все равно хотим играть в свою игру".



"Будет очень сложно попасть в топ-4, потому что "Тоттенхэм" на подъеме, а "Челси" сохранил своих игроков, за исключением Эдена Азара, а значит сможет сохранить и свою игру. "Манчестер Юнайтед" был позади нас в прошлом году, но у их команды большой потенциал".



"Мы должны верить в то, что мы делаем, должны верить в своих игроков. У нас очень хорошие игроки, очень молодые игроки, а вдобавок мы хотим пригласить двух-трех новичков, чтобы помочь нам играть в свою игру", — цитирует Эмери Daily Mirror.