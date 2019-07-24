"Юнайтед" поставил ультиматум перед "Интером" по Лукаку

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум перед "Интером" в отношении нападающего Ромелу Лукаку.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте отчаянно жаждет заманить в свою новую команду Лукаку, которого он пытался купить еще во времена работы в "Челси".

Однако "Интеру" очень сложно удовлетворить желание Конте по причине недостаточных финансов и затруднений с продажей ненужных Антонио игроков вроде Мауро Икарди и Раджи Наингголана.

Как утверждает The Telegraph, "красные дьяволы" оценивают Ромелу в 90 миллионов фунтов, тогда как последнее предложение клуба с "Сан-Сиро" составило только 54 млн.

И хотя трансферное окно в Серии А открыто до сентября, "Юнайтед" совершенно не хочет, чтобы сага вокруг Лукаку была отвлекающим фактором на старте нового сезона.

Учитывая это, "дьяволы" потребовали, что "Интер" согласовал стоимость Лукаку до 8 августа. В противном случае 26-летний игрок сборной Бельгии не покинет "Олд Траффорд" ни при каких обстоятельствах.

Оле Гуннар Сульшер торопит "Интер" еще и потому, что не хочет остаться без замены для Лукаку. Если Ромелу суждено уйти, то главный тренер "Юнайтед" хотел бы обзавестись другим нападающим.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2019 05:55

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