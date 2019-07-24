"Юнайтед" поставил ультиматум перед "Интером" по Лукаку

"Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум перед "Интером" в отношении нападающего Ромелу Лукаку.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте отчаянно жаждет заманить в свою новую команду Лукаку, которого он пытался купить еще во времена работы в "Челси".



Однако "Интеру" очень сложно удовлетворить желание Конте по причине недостаточных финансов и затруднений с продажей ненужных Антонио игроков вроде Мауро Икарди и Раджи Наингголана.



Как утверждает The Telegraph, "красные дьяволы" оценивают Ромелу в 90 миллионов фунтов, тогда как последнее предложение клуба с "Сан-Сиро" составило только 54 млн.



И хотя трансферное окно в Серии А открыто до сентября, "Юнайтед" совершенно не хочет, чтобы сага вокруг Лукаку была отвлекающим фактором на старте нового сезона.



Учитывая это, "дьяволы" потребовали, что "Интер" согласовал стоимость Лукаку до 8 августа. В противном случае 26-летний игрок сборной Бельгии не покинет "Олд Траффорд" ни при каких обстоятельствах.



Оле Гуннар Сульшер торопит "Интер" еще и потому, что не хочет остаться без замены для Лукаку. Если Ромелу суждено уйти, то главный тренер "Юнайтед" хотел бы обзавестись другим нападающим.