"Тоттенхэм" продал Винсента Янссена в Мексику

Нападающий Винсент Янссен покинул "Тоттенхэм" и теперь продолжит карьеру в мексиканском "Монтеррее".

В 2016 году Янссен переходил к "шпорам" из АЗ за 17 миллионов фунтов в статусе лучшего бомбардира и лучшего игрока Эредивизии. С тех пор Винсент забил только шесть голов за лондонский клуб.



Сезон 2017/18 Янссен провел в аренде в "Фенербахче", однако турецкая командировка не помогла ему восстановить свое бомбардирское чутье — только четыре гола в 16 матчах.



Большую часть минувшей кампании 25-летний голландец провел в лазарете после операции на стопе, а теперь решил все начать с чистого листа и даже на другом континенте.



Добавим, BBC предполагает, что "Монтеррей" заплатил "Тоттенхэму" 6.3 млн. фунтов за Янссена.