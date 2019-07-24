Дельф назвал свою цель номер один в "Эвертоне"

Полузащитник "Эвертона" Фабиан Дельф заявил, что его главная цель — помочь мерсисайдскому клубу прервать свою 24-летнюю серию без трофеев.

Ранее этим летом "ириски" приобрели Дельфа у "Манчестер Сити" за 10 миллионов фунтов. За четыре сезона на "Этихад" Фабиан выиграл множество трофеев, включая два титула Премьер-Лиги, и теперь хочет привить эту привычку своему новому клубу.



"Мне весьма повезло, что я выступал за команду с духом победителей. Я не собираюсь меняться от того, что перешел сюда. Моя главная цель — быть успешным и что-нибудь выиграть".



"Я в курсе, что это клуб давно ничего не выиграл. Самое важное для меня — подстегнуть парней и себя к завоеванию какого-нибудь трофея".



"Я один из возрастных игроков здесь, и мне проще быть носителем победного духа. Не обязательно быть лучшим игроком в команде, чтобы влиять на людей, побуждать их к действиям и задавать высокие стандарты".



"Важно, чтобы каждый проникся духом победителей. Это необходимо даже на тренировках. Здесь в "Эвертоне" нет места эгоизму. Здесь трудолюбивые люди и великолепный персонал", — цитирует Дельфа Sky Sports.