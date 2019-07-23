Лэмпард призвал Абрахэма подтвердить свой бомбардирский талант

Тэмми Абрахэм Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал нападающего Тэмми Абрахэма подтвердить свой бомбардирский талант на "Стэмфорд Бридж".

В прошлом сезоне, выступая за "Астон Виллу" на правах аренды, 21-летний Абрахэм наколотил 26 голов, что помогло бирмингемскому клубу выйти в Премьер-Лигу.

Лэмпард и сам Абрахэм уже дали понять, что новый сезон молодой англичанин проведет у "синих". После гола Тэмми в товарищеском матче против "Барселоны" Фрэнк призвал подопечного ухватиться за этот шанс.

"Я совершенно не собираюсь предаваться эйфории по поводу его игры. Тэмми — бомбардир, и он голоден до голов. Теперь настало время подтвердить это в "Челси". Хорошо, что он смог отличиться сегодня", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Абрахэм, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 23:00

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  1. hammersmith 23.07.2019 23:24 # hammersmith
    великая россия поставляет гуманитарную помощь в африку футболками с триколором. вот так вот, а вы говорите украина.

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