Лэмпард призвал Абрахэма подтвердить свой бомбардирский талант

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал нападающего Тэмми Абрахэма подтвердить свой бомбардирский талант на "Стэмфорд Бридж".

В прошлом сезоне, выступая за "Астон Виллу" на правах аренды, 21-летний Абрахэм наколотил 26 голов, что помогло бирмингемскому клубу выйти в Премьер-Лигу.



Лэмпард и сам Абрахэм уже дали понять, что новый сезон молодой англичанин проведет у "синих". После гола Тэмми в товарищеском матче против "Барселоны" Фрэнк призвал подопечного ухватиться за этот шанс.



"Я совершенно не собираюсь предаваться эйфории по поводу его игры. Тэмми — бомбардир, и он голоден до голов. Теперь настало время подтвердить это в "Челси". Хорошо, что он смог отличиться сегодня", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.