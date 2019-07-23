"Тоттенхэм" готов повысить цену за Алдервейрелд до 40 млн. фунтов

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов поднять цену за Тоби Алдервейрелда до 40 миллионов фунтов, если до пятницы никто не выкупит бельгийского защитника.

Особенность действующего контракта Алдервейрелда такова, что этим летом Тоби можно выкупить за фиксированные 25 миллионов фунтов.



Однако эта возможность будет активна только до ближайшей пятницы — за две недели до закрытия летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.



Пока у "шпор" нет предложений по 30-летнему бельгийцу, но потеря столь ценного игрока перед самым стартом сезона стала бы большим ударом по команде Маурисио Почеттино.



Учитывая это, утверждает The Telegraph, после пятницы Леви готов добавить к цене Алдервейрелда 15 млн. фунтов. Это станет своего рода страховкой для "Тоттенхэма".



В Северном Лондоне все еще опасаются, что купить Тоби попытается "Манчестер Юнайтед", если не договорится с "Лестером" по Харри Магуайру.



По информации издания, контрактная ситуация Алдервейрелда заставляет "Юнайтед" торопиться в переговорах по Магуайру. "Красным дьяволам" хотелось бы согласовать трансфер Харри к пятнице, чтобы в противном случае успеть купить Тоби.



Если "Юнайтед" не сможет договориться по Магуайру и не успеет выкупить Алдервейрелда до 26 июля, это станет большим трансферным провалом исполнительного директора "дьяволов" Эда Вудворда. Именно поэтому он не полетел с командой Оле Гуннара Сульшера в турне.