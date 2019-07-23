Ван Дейк мечтает о "Золотом мяче", но командные награды для него важнее

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что был бы рад получить "Золотой мяч", но командные награды для него важнее.

После блестящего сезона для "Ливерпуля" и себя лично Ван Дейк стал фаворитом на главную индивидуальную награду в футболе.



Виргил не отрицает, что "Золотой мяч" привлекателен для него, но предпочитает сосредоточиться на вещах, которые ему подконтрольны.



"Раз люди говорят об этом, ты не можешь сказать, что тебе все равно. Но мы не можем на это повлиять. Прямо сейчас я не могу ничего сделать, кроме как улучшать свою форму, вот и все".



"Завоевание такого рода награды является исполнением мечты для каждого футболиста в мире, но если она достается не тебе, ты просто соглашаешься с этим и стараешься стать лучше в следующем году".



"Было бы великолепно ее получить, я бы очень этим гордился. Но самое важное — сосредоточиться на том, что делаем все мы вместе. У нас есть более важная цель — выиграть трофеи с клубом", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.