"Ньюкасл" купил Жоэлинтона за рекордные 40 млн. фунтов

"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона за рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов.

Лишившись этим летом Айозе Переса, проданного в "Лестер", и Саломона Рондона, чья аренда истекла, "сороки" были вынуждены действовать решительно — даже при всей скупости своего владельца Майка Эшли.



Понимая, что без проверенного бомбардира остаться в Премьер-Лиге будет сложно, Эшли выделил средства на приобретение Жоэлинтона, который также становится рекордной продажей в истории "Хоффенхайма" — после Роберто Фирмино, ушедшего в "Ливерпуль" за 29 млн. фунтов в 2015 году.



22-летний бразилец заключил контракт до 2025 года и стал первым новичком команды Стива Брюса в это трансферное окно. Выступать за "Ньюкасл" Жоэлинтон будет под легендарным 9-м номером, который в свое время носил Алан Ширер.



В минувшем сезоне Жоэлинтон забил 11 голов в 35 матчах за клуб Бундеслиги. Дебютировать за "сорок" бразилец может уже в товарищеской встрече с "Престоном" в субботу.



"У этого парня большое будущее. Он является потрясающим молодым игроком, и естественно, мы рады заполучить его. Переговоры слегка затянулись, поэтому для всех замечательно, что дело сделано".



"У него есть все, что ты хочешь видеть в современном игроке. Он обладает габаритами, он силен и атлетичен. Конечно, возраст тоже на его стороне, что крайне важно".



"Он изучил историю и сам захотел взять 9-й номер, с которым здесь всегда связывают большие ожидания. Он мыслил: "Подавайте его сюда, за этим я и пришел". Он готов к этому вызову, и я уверен, что он станет большим любимчиком болельщиков. Он очень трудолюбив и скромен, а это необходимые нападающему топ-уровня атрибуты", — сообщил Брюс.