Хадсон-Одои согласовал новый контракт с "Челси"

Юный вингер Каллум Хадсон-Одои согласовал с "Челси" условия нового контракта, по которому его зарплата вырастет до 100 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, с января за Хадсон-Одои охотилась "Бавария", сделав несколько предложений зимой и уже одно этим летом.



Но если в январе 18-летний англичанин был готов сорваться из родного клуба и уехать в Мюнхен, подтвердив это прошением о трансфере, то на сей раз Каллум мыслил уже совершенно иначе.



Последние сомнения Хадсон-Одои развеялись с назначением на должность главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который сразу же объявил, что будет смело доверять молодежи.



Как сообщает BBC, приход Лэмпарда придал мощный импульс переговорам, и Хадсон-Одои согласился связать свое будущее с "синими" на следующие пять лет. Сделка будет заключена до старта нового сезона.



Добавим, что сам Хадсон-Одои старт новой кампании пропустит. Юниор все еще восстанавливается после травмы ахилла, полученной в апреле, и надеется вернуться на футбольное поле в сентябре.