Хадсон-Одои согласовал новый контракт с "Челси"
Юный вингер Каллум Хадсон-Одои согласовал с "Челси" условия нового контракта, по которому его зарплата вырастет до 100 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, с января за Хадсон-Одои охотилась "Бавария", сделав несколько предложений зимой и уже одно этим летом.
Но если в январе 18-летний англичанин был готов сорваться из родного клуба и уехать в Мюнхен, подтвердив это прошением о трансфере, то на сей раз Каллум мыслил уже совершенно иначе.
Последние сомнения Хадсон-Одои развеялись с назначением на должность главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который сразу же объявил, что будет смело доверять молодежи.
Как сообщает BBC, приход Лэмпарда придал мощный импульс переговорам, и Хадсон-Одои согласился связать свое будущее с "синими" на следующие пять лет. Сделка будет заключена до старта нового сезона.
Добавим, что сам Хадсон-Одои старт новой кампании пропустит. Юниор все еще восстанавливается после травмы ахилла, полученной в апреле, и надеется вернуться на футбольное поле в сентябре.
23.07.2019 20:00
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Последние комментарии:
Не забываем голосовать братишки!
http://www.rupoll.com/vkzfxaipsp.html
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Ждем красоты в грядущем сезоне от молодежи!
Одои, Маунт, Лофтус, Абрахам, Томори, Джейс.
Братишки, просто кайфуйте на поле паралельно карая всякие орсиналы!
кмон, Челси
кмон, красиво
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ни одной игры так и не видел его
хз
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