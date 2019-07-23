Хадсон-Одои согласовал новый контракт с "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Юный вингер Каллум Хадсон-Одои согласовал с "Челси" условия нового контракта, по которому его зарплата вырастет до 100 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, с января за Хадсон-Одои охотилась "Бавария", сделав несколько предложений зимой и уже одно этим летом.

Но если в январе 18-летний англичанин был готов сорваться из родного клуба и уехать в Мюнхен, подтвердив это прошением о трансфере, то на сей раз Каллум мыслил уже совершенно иначе.

Последние сомнения Хадсон-Одои развеялись с назначением на должность главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который сразу же объявил, что будет смело доверять молодежи.

Как сообщает BBC, приход Лэмпарда придал мощный импульс переговорам, и Хадсон-Одои согласился связать свое будущее с "синими" на следующие пять лет. Сделка будет заключена до старта нового сезона.

Добавим, что сам Хадсон-Одои старт новой кампании пропустит. Юниор все еще восстанавливается после травмы ахилла, полученной в апреле, и надеется вернуться на футбольное поле в сентябре.


Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 20:00

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  1. anabanana94 23.07.2019 20:24 # anabanana94
    Не забываем голосовать братишки!

    http://www.rupoll.com/vkzfxaipsp.html

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  2. sellman 23.07.2019 20:12 # sellman
    Ждем красоты в грядущем сезоне от молодежи!
    Одои, Маунт, Лофтус, Абрахам, Томори, Джейс.
    Братишки, просто кайфуйте на поле паралельно карая всякие орсиналы!

    кмон, Челси
    кмон, красиво

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  3. melwood-lfc 23.07.2019 20:01 # melwood-lfc
    ни одной игры так и не видел его
    хз

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