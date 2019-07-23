Лэмпард рассчитывает на возвращение Канте к старту сезона

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что полузащитник Нголо Канте успеет восстановиться к старту нового сезона.

На прошлой неделе Канте прервал турне "синих" по Азии и вернулся в Лондон на лечение. Причиной этому стал рецидив травмы колена, изначально полученной Нголо еще в концовке минувшего сезона.



Общаясь с прессой после победы 2:1 в товарищеском матче над "Барселоной", Лэмпард рассказал, как себя чувствует 28-летний француз.



"Несколько дней назад я отправил его домой. Я подумал, что ему будет лучше находиться не с нами в дороге, а на базе в Кобхэме, со всей своей инфраструктурой".



"Я бы не сказал, что он был отброшен назад. Он прибавляет, и я надеюсь, к моменту нашего возвращения в конце недели он будет в состоянии присоединиться к нам".



"Я надеюсь, он будет готов к старту сезона. Мне не нравится забегать вперед, потому что он еще не возобновил полноценные тренировки, но доктора говорят, что с ним все будет в порядке".



"Надеюсь, он начнет с нами сезон. Возможно, этот перерыв даже пойдет ему на пользу как игроку, который сыграл так много матчей за последние годы, потратив уйму сил и энергии", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.