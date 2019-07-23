Шон Дайч готов принять игрока-гея
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что не видит проблемы, если бы кто-нибудь из его игроков назвал себя геем.
Накануне издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что видный игрок Премьер-Лиги готовится совершить каминг-аут, однако в клубе опасаются негативной реакции со стороны фанатов.
Лично у Дайча проблем с этим нет. Шон уверяет, что он сам и раздевалка "бордовых" были бы толерантны к игроку-гомосексуалисту.
"Разве быть геем означает, что ты не можешь быть хорошим футболистом? Нет. Поэтому не нужно заострять на этом внимание. В моей раздевалке с этим не было бы проблем", — сообщил Дайч The Guardian.
23.07.2019 18:00
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Последние комментарии:
Странно, что не манк))
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в семью на пмж?
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миха, тебя дайч отпиздил бы за такие фотки к статьям с такими заголовками
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Вот как раз в раздевалке могут быть проблемы, а в душе так тем более. Это тоже самое, что запустить гетеросексуального мужчину в женскую раздевалку или душ.
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ГОЛОСУЙТЕ!
http://www.rupoll.com/vkzfxaipsp.html
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В раздевалке то понятно...) А вот фанаты!
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