Шон Дайч готов принять игрока-гея

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что не видит проблемы, если бы кто-нибудь из его игроков назвал себя геем.

Накануне издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что видный игрок Премьер-Лиги готовится совершить каминг-аут, однако в клубе опасаются негативной реакции со стороны фанатов.



Лично у Дайча проблем с этим нет. Шон уверяет, что он сам и раздевалка "бордовых" были бы толерантны к игроку-гомосексуалисту.



"Разве быть геем означает, что ты не можешь быть хорошим футболистом? Нет. Поэтому не нужно заострять на этом внимание. В моей раздевалке с этим не было бы проблем", — сообщил Дайч The Guardian.