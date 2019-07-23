Шон Дайч готов принять игрока-гея

Шон Дайч Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что не видит проблемы, если бы кто-нибудь из его игроков назвал себя геем.

Накануне издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что видный игрок Премьер-Лиги готовится совершить каминг-аут, однако в клубе опасаются негативной реакции со стороны фанатов.

Лично у Дайча проблем с этим нет. Шон уверяет, что он сам и раздевалка "бордовых" были бы толерантны к игроку-гомосексуалисту.

"Разве быть геем означает, что ты не можешь быть хорошим футболистом? Нет. Поэтому не нужно заострять на этом внимание. В моей раздевалке с этим не было бы проблем", — сообщил Дайч The Guardian.


Метки Бернли, Дайч

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. xin 23.07.2019 18:30 # xin
    Странно, что не манк))

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  2. gidro-met 23.07.2019 18:17 # gidro-met
    в семью на пмж?

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  3. hammersmith 23.07.2019 18:12 # hammersmith
    миха, тебя дайч отпиздил бы за такие фотки к статьям с такими заголовками

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  4. ofori-twumasi 23.07.2019 18:10 # ofori-twumasi
    Вот как раз в раздевалке могут быть проблемы, а в душе так тем более. Это тоже самое, что запустить гетеросексуального мужчину в женскую раздевалку или душ.

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  5. anabanana94 23.07.2019 18:08 # anabanana94
    ГОЛОСУЙТЕ!

    http://www.rupoll.com/vkzfxaipsp.html

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  6. star69 23.07.2019 18:01 # star69
    В раздевалке то понятно...) А вот фанаты!

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