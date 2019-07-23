Вудворд остался в Англии работать над трансферами МЮ

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд не присоединится к команде Оле Гуннара Сульшера в предсезонное турне по Австралии и Азии.

Уже в четверг "красные дьяволы" проведут товарищеский матч против "Тоттенхэма" в Шанхае — свой четвертый и одновременно последний матч турне.



Это случится за две недели до старта нового сезона и, соответственно, до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге. Учитывая это, сообщает Sky Sports, Вудворд решил остаться в Англии.



Вудворд так поступает, чтобы сосредоточится на трансферной деятельности. Ему предстоит поработать не только над покупками вроде Харри Магуайра из "Лестера", Шона Лонгстаффа из "Ньюкасла", Бруну Фернандеша из "Спортинга", Николя Пепе из "Лилля", но и над продажами — например, Ромелу Лукаку все еще рвется в "Интер".



Добавим, с момента своего назначения в 2013 году Вудворд не пропустил ни одного предсезонного турне "Юнайтед".