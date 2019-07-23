"Сити" не заинтересован в продаже Сане

Лерой Сане "Манчестер Сити" не заинтересован в продаже вингера Лероя Сане в "Баварию".

Как известно, Сане является целью номер один "Баварии" на замену покинувшим клуб ветеранам Франку Рибери и Арьену Роббену. Чемпионы Бундеслиги надеются воспользоваться тем, что Лерой не имел твердого места в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне и вдобавок никак не договорится о новом контракте.

По информации Sky Sports, клуб из Мюнхена провел позитивные переговоры с представителями Сане в последние 24 часа насчет трансфера 23-летнего игрока в "Баварию".

Однако источник издания с "Этихад" утверждает, что "Сити" не только не имеет предложений по Сане, но и вообще не контактировал с "Баварией" по этому поводу.

"Горожане" не заинтересованы в расставании с талантливым вингером и по-прежнему уверены, что сумеют преодолеть существующие разногласия в переговорах с Лероем о новой сделке.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 16:00

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  1. pistolero-lfc 23.07.2019 16:05 # pistolero-lfc
    По информации Sky Sports, клуб из Мюнхена провел позитивные переговоры с представителями Сане в последние 24 часа насчет трансфера 23-летнего игрока в "Баварию".

    а с клубом переговоры провести не пробовали?

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  2. chebrec 23.07.2019 16:03 # chebrec
    А Мане?

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