"Сити" не заинтересован в продаже Сане

"Манчестер Сити" не заинтересован в продаже вингера Лероя Сане в "Баварию".

Как известно, Сане является целью номер один "Баварии" на замену покинувшим клуб ветеранам Франку Рибери и Арьену Роббену. Чемпионы Бундеслиги надеются воспользоваться тем, что Лерой не имел твердого места в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне и вдобавок никак не договорится о новом контракте.



По информации Sky Sports, клуб из Мюнхена провел позитивные переговоры с представителями Сане в последние 24 часа насчет трансфера 23-летнего игрока в "Баварию".



Однако источник издания с "Этихад" утверждает, что "Сити" не только не имеет предложений по Сане, но и вообще не контактировал с "Баварией" по этому поводу.



"Горожане" не заинтересованы в расставании с талантливым вингером и по-прежнему уверены, что сумеют преодолеть существующие разногласия в переговорах с Лероем о новой сделке.