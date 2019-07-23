Вопрос с будущим Пепе "почти решен"

Президент "Лилля" Жерар Лопес сообщил, что вопрос с будущим вингера Николя Пепе "почти решен".

В минувшем сезоне Пепе забил 23 гола в 41 матче за "Лилль", что не оставили без внимания ведущие клубы Европы. Среди претендентов на Николя называются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".



В "Лилле" уже смирились с тем, что 24-летний ивуариец уйдет. Более того, Пепе уже практически определился с новым клубом.



"Что касается уходящих и приходящих игроков, то мы непременно будем действовать, если какой-либо игрок от нас уйдет".



"Если мы говорим про Нико, то вопрос с его будущим почти решен. Вообще-то, он мог уйти от нас еще прошлым летом".



"Это правда, что насчет него есть большие предложения от больших клубов, поэтому я ожидаю его ухода. Но в остальном в футболе никогда нельзя быть уверенным", — цитирует Лопеса Sky Sports.