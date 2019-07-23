Родри собирается стать лидером "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, что хочет стать лидером своей новой команды.

Ради приобретения Родри у "Атлетико" этим летом "горожанам" пришлось обновить свой трансферный рекорд — 62.8 млн. фунтов. В лице 23-летнего испанца "Сити", наконец, обрел игрока, который в перспективе сможет заменить Фернандиньо.



Общаясь с прессой в Китае, Родри поведал, чего стоит от него ожидать и что он может дать команде.



"Когда играешь на моей позиции, не имеет значения, сколько тебе лет или насколько ты хорош — ты должен вести команду за собой, потому что ты в центре. Ты должен знать, где твои партнеры по команде. Я молод, но я думаю, что справлюсь с этой ролью".



"Я знаю, что у нас есть отличные игроки вроде Давида Сильвы, но в моей роли ты должен быть лидером".



"Я не привык играть в подкате. У меня есть другой способ перехватывать мяч. Я вижу, что некоторые игроки постоянно идут в подкат, но я слишком крупный для этого. Если я окажусь на газоне, мне потребуется много времени, чтобы подняться!"



"Футбол становится все более равным, и на моей позиции тебе приходится много бегать. В матчах я расходую всю свою энергию. Когда я только пришел в "Атлетико", то думал, что много бегал в "Вильярреале". Но затем я понял, что заблуждался. Мне пришлось бегать еще больше", — цитирует Родри Daily Mail.