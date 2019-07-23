Родри собирается стать лидером "Манчестер Сити"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, что хочет стать лидером своей новой команды.

Ради приобретения Родри у "Атлетико" этим летом "горожанам" пришлось обновить свой трансферный рекорд — 62.8 млн. фунтов. В лице 23-летнего испанца "Сити", наконец, обрел игрока, который в перспективе сможет заменить Фернандиньо.

Общаясь с прессой в Китае, Родри поведал, чего стоит от него ожидать и что он может дать команде.

"Когда играешь на моей позиции, не имеет значения, сколько тебе лет или насколько ты хорош — ты должен вести команду за собой, потому что ты в центре. Ты должен знать, где твои партнеры по команде. Я молод, но я думаю, что справлюсь с этой ролью".

"Я знаю, что у нас есть отличные игроки вроде Давида Сильвы, но в моей роли ты должен быть лидером".

"Я не привык играть в подкате. У меня есть другой способ перехватывать мяч. Я вижу, что некоторые игроки постоянно идут в подкат, но я слишком крупный для этого. Если я окажусь на газоне, мне потребуется много времени, чтобы подняться!"

"Футбол становится все более равным, и на моей позиции тебе приходится много бегать. В матчах я расходую всю свою энергию. Когда я только пришел в "Атлетико", то думал, что много бегал в "Вильярреале". Но затем я понял, что заблуждался. Мне пришлось бегать еще больше", — цитирует Родри Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 14:00

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  1. largo-winch 23.07.2019 15:13 # largo-winch
    Если я окажусь на газоне, мне потребуется много времени, чтобы подняться!"

    чувак просто охренеет, когда сыграет свой 1-матч в АПЛ, бгггг

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  2. kedr 23.07.2019 14:39 # kedr
    А я собираюсь трахнуть Кэйт Бэкинсейл!) Увидим кто раньше справиться!)))

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  3. pakhrudinov 23.07.2019 14:16 # pakhrudinov
    А тут ты вообще будешь летать как понос.

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  4. januzaj00 23.07.2019 14:11 # januzaj00
    Слова победителя. Король

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