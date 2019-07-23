Родри собирается стать лидером "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, что хочет стать лидером своей новой команды.
Ради приобретения Родри у "Атлетико" этим летом "горожанам" пришлось обновить свой трансферный рекорд — 62.8 млн. фунтов. В лице 23-летнего испанца "Сити", наконец, обрел игрока, который в перспективе сможет заменить Фернандиньо.
Общаясь с прессой в Китае, Родри поведал, чего стоит от него ожидать и что он может дать команде.
"Когда играешь на моей позиции, не имеет значения, сколько тебе лет или насколько ты хорош — ты должен вести команду за собой, потому что ты в центре. Ты должен знать, где твои партнеры по команде. Я молод, но я думаю, что справлюсь с этой ролью".
"Я знаю, что у нас есть отличные игроки вроде Давида Сильвы, но в моей роли ты должен быть лидером".
"Я не привык играть в подкате. У меня есть другой способ перехватывать мяч. Я вижу, что некоторые игроки постоянно идут в подкат, но я слишком крупный для этого. Если я окажусь на газоне, мне потребуется много времени, чтобы подняться!"
"Футбол становится все более равным, и на моей позиции тебе приходится много бегать. В матчах я расходую всю свою энергию. Когда я только пришел в "Атлетико", то думал, что много бегал в "Вильярреале". Но затем я понял, что заблуждался. Мне пришлось бегать еще больше", — цитирует Родри Daily Mail.
23.07.2019 14:00
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Если я окажусь на газоне, мне потребуется много времени, чтобы подняться!"
чувак просто охренеет, когда сыграет свой 1-матч в АПЛ, бгггг
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А я собираюсь трахнуть Кэйт Бэкинсейл!) Увидим кто раньше справиться!)))
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А тут ты вообще будешь летать как понос.
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Слова победителя. Король
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