Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш подтвердил свою готовность перейти в "Манчестер Юнайтед", однако сперва двум клубам нужно договориться между собой.

В данный момент "Юнайтед" остается единственным представителем Премьер-Лиги, сохраняющим интерес к Фернандешу, который забил 32 гола в 53 матчах за "Спортинг" в минувшем сезоне.



Однако клуб из Лиссабона хочет за Бруну более 50 миллионов фунтов, поэтому 24-летний игрок сборной Португалии не уверен, что ему суждено сменить клуб в это окно.



"Это решать нашему президенту, не мне. Я уже много раз говорил, что между не волнует трансферный рынок".



"Будет ли это мой последний матч за "Спортинг"? Я не знаю, это зависит от тренера. Я уже говорил, что хотел бы играть в Англии, но прямо сейчас я не отвлекаюсь на это. Может ли мой переход случиться в этом сезоне? Может, если клуб так решит, но это не зависит от меня", — сообщил Фернандеш A Bola.