Курт Зума планирует остаться в "Челси"

Защитник "Челси" Курт Зума подтвердил, что собирается провести наступающий сезон в команде Фрэнка Лэмпарда.

Как известно, "Эвертон" не скрывает своего желания выкупить Зума после успешной аренды в прошлом сезоне, а на днях в прессе появились слухи, что и сам Курт хочет вернуться на "Гудисон Парк", опасаясь лишиться места в сборной Франции, если не будет играть регулярно.



Однако Лэмпард уже заявил, что возлагает большие надежды на Зума, и эти слова развеяли все сомнения 24-летнего защитника.



"Меня порадовали слова тренера насчет меня. Это означает, что он ценит мою работу, и я очень этим доволен".



"Мы уже разговаривали с ним, и он был очень добр со мной. Он очень хороший тренер".



"Я наслаждался своим временем в "Эвертоне", но я игрок "Челси", и мы посмотрим, что случится в будущем. Однако я думаю, что останусь здесь в "Челси".



"Это шанс для меня. Я уходил в аренду в прошлом сезоне, но я игрок "Челси", и я хочу попытаться проявить себя здесь", — цитирует Зума Goal.