Курт Зума планирует остаться в "Челси"

Курт Зума Защитник "Челси" Курт Зума подтвердил, что собирается провести наступающий сезон в команде Фрэнка Лэмпарда.

Как известно, "Эвертон" не скрывает своего желания выкупить Зума после успешной аренды в прошлом сезоне, а на днях в прессе появились слухи, что и сам Курт хочет вернуться на "Гудисон Парк", опасаясь лишиться места в сборной Франции, если не будет играть регулярно.

Однако Лэмпард уже заявил, что возлагает большие надежды на Зума, и эти слова развеяли все сомнения 24-летнего защитника.

"Меня порадовали слова тренера насчет меня. Это означает, что он ценит мою работу, и я очень этим доволен".

"Мы уже разговаривали с ним, и он был очень добр со мной. Он очень хороший тренер".

"Я наслаждался своим временем в "Эвертоне", но я игрок "Челси", и мы посмотрим, что случится в будущем. Однако я думаю, что останусь здесь в "Челси".

"Это шанс для меня. Я уходил в аренду в прошлом сезоне, но я игрок "Челси", и я хочу попытаться проявить себя здесь", — цитирует Зума Goal.


Метки Зума, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 11:00

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  1. klementino 23.07.2019 11:45 # klementino
    Уже сейчас сильнее вандика

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  2. gidro-met 23.07.2019 11:23 # gidro-met
    защ сб. Франции камоне/ 24 самый расцвет опыта. Начало пика

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  3. blueswin 23.07.2019 11:05 # blueswin
    Да он уже "ушел" из Челси в феврале 2016, жаль

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