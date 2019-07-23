Люк Шоу: "Это будет новый "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пообещал, что в сезоне 2019/20 его команда предстанет в новом облике.
Подопечные Оле Гуннара Сульшера просто удручающим образом завершили минувшую кампанию, выиграв только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге.
Однако предсезонный период придает Шоу уверенности насчет того, что "Юнайтед" больше не позволит себе подобных провалов.
"Это будет новый "Юнайтед" в этом сезоне, особенно с новыми идеями, которые стремится воплотить тренер. Наш тренер еще в прошлом сезоне говорил, чего он хочет от нас. Он хочет, чтобы мы упорно работали и использовали его идеи".
"Предсезонный период — это по-настоящему тяжелый процесс для каждого в физическом плане и порой в психологическом. Однако это очень полезно для игроков. Я чувствую, что мы достаточно давно не были в такой хорошей форме".
"Оле сосредоточен на контроле мяча и игре с подключением защитников. В прошлом сезоне у нас часто не получалось так играть. Мы много работали над тактикой, прессингом и тем, когда нужно выходить из обороны".
"Мы просто должны больше держать мяч и играть как большая команда, хорошая команда. Мы хотим выигрывать матчи, но владея мячом. У тренера есть четкое представление, как мы должны играть", — цитирует Шоу Evening Standard.
23.07.2019 10:00
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Источник: http://fapl.ru/
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