Люк Шоу: "Это будет новый "Юнайтед"

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пообещал, что в сезоне 2019/20 его команда предстанет в новом облике.

Подопечные Оле Гуннара Сульшера просто удручающим образом завершили минувшую кампанию, выиграв только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге.

Однако предсезонный период придает Шоу уверенности насчет того, что "Юнайтед" больше не позволит себе подобных провалов.

"Это будет новый "Юнайтед" в этом сезоне, особенно с новыми идеями, которые стремится воплотить тренер. Наш тренер еще в прошлом сезоне говорил, чего он хочет от нас. Он хочет, чтобы мы упорно работали и использовали его идеи".

"Предсезонный период — это по-настоящему тяжелый процесс для каждого в физическом плане и порой в психологическом. Однако это очень полезно для игроков. Я чувствую, что мы достаточно давно не были в такой хорошей форме".

"Оле сосредоточен на контроле мяча и игре с подключением защитников. В прошлом сезоне у нас часто не получалось так играть. Мы много работали над тактикой, прессингом и тем, когда нужно выходить из обороны".

"Мы просто должны больше держать мяч и играть как большая команда, хорошая команда. Мы хотим выигрывать матчи, но владея мячом. У тренера есть четкое представление, как мы должны играть", — цитирует Шоу Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 10:00

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  1. ashlikcole3 23.07.2019 10:07 # ashlikcole3
    Звездный игрок из Премьер-Лиги готов объявить себя геем

    Источник: http://fapl.ru/
    А вот и разгадки подкатили

    (ответить)

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