Люк Шоу: "Это будет новый "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пообещал, что в сезоне 2019/20 его команда предстанет в новом облике.

Подопечные Оле Гуннара Сульшера просто удручающим образом завершили минувшую кампанию, выиграв только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге.



Однако предсезонный период придает Шоу уверенности насчет того, что "Юнайтед" больше не позволит себе подобных провалов.



"Это будет новый "Юнайтед" в этом сезоне, особенно с новыми идеями, которые стремится воплотить тренер. Наш тренер еще в прошлом сезоне говорил, чего он хочет от нас. Он хочет, чтобы мы упорно работали и использовали его идеи".



"Предсезонный период — это по-настоящему тяжелый процесс для каждого в физическом плане и порой в психологическом. Однако это очень полезно для игроков. Я чувствую, что мы достаточно давно не были в такой хорошей форме".



"Оле сосредоточен на контроле мяча и игре с подключением защитников. В прошлом сезоне у нас часто не получалось так играть. Мы много работали над тактикой, прессингом и тем, когда нужно выходить из обороны".



"Мы просто должны больше держать мяч и играть как большая команда, хорошая команда. Мы хотим выигрывать матчи, но владея мячом. У тренера есть четкое представление, как мы должны играть", — цитирует Шоу Evening Standard.