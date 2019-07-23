"Шеффилд Уэнсдей" пожаловался в Премьер-Лигу на "Ньюкасл"
"Шеффилд Уэнсдей" подал жалобу в Премьер-Лигу на "Ньюкасл", который переманил к себе главного тренера Стива Брюса.
Новый сезон для "Шеффилд Уэнсдей" стартует уже через 10 дней, однако клуб Чемпионшипа пока не нашел замену Брюсу, который в прошлую среду подал в отставку и затем подписал трехлетний контракт с "Ньюкаслом".
В Шеффилде остались недовольны поступком Брюса и считают, что Стив подвел клуб, который он возглавил лишь 1 февраля и с которым финишировал на 12-й позиции в Чемпионшипе.
О назначении Брюса на "Сент-Джеймс Парк" боссы "Уэнсдей" узнали из официального заявления "сорок", и теперь, сообщает Sky Sports, Премьер-Лиге предстоит разобраться, действовал ли "Ньюкасл" в рамках правил.
23.07.2019 09:00
Просмотров: 586
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Подленькие мразиши. Крошечный клубишко.
(ответить)
Мда... как утопить два клуба сразу, наглядный лайфхак.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий