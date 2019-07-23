"Шеффилд Уэнсдей" пожаловался в Премьер-Лигу на "Ньюкасл"

Стив Брюс "Шеффилд Уэнсдей" подал жалобу в Премьер-Лигу на "Ньюкасл", который переманил к себе главного тренера Стива Брюса.

Новый сезон для "Шеффилд Уэнсдей" стартует уже через 10 дней, однако клуб Чемпионшипа пока не нашел замену Брюсу, который в прошлую среду подал в отставку и затем подписал трехлетний контракт с "Ньюкаслом".

В Шеффилде остались недовольны поступком Брюса и считают, что Стив подвел клуб, который он возглавил лишь 1 февраля и с которым финишировал на 12-й позиции в Чемпионшипе.

О назначении Брюса на "Сент-Джеймс Парк" боссы "Уэнсдей" узнали из официального заявления "сорок", и теперь, сообщает Sky Sports, Премьер-Лиге предстоит разобраться, действовал ли "Ньюкасл" в рамках правил.


Метки Брюс, Ньюкасл, Шеффилд Уэнсдей

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. electric 23.07.2019 09:47 # electric
    Подленькие мразиши. Крошечный клубишко.

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  2. anabanana94 23.07.2019 09:01 # anabanana94
    Мда... как утопить два клуба сразу, наглядный лайфхак.

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