"Шеффилд Уэнсдей" пожаловался в Премьер-Лигу на "Ньюкасл"

"Шеффилд Уэнсдей" подал жалобу в Премьер-Лигу на "Ньюкасл", который переманил к себе главного тренера Стива Брюса.

Новый сезон для "Шеффилд Уэнсдей" стартует уже через 10 дней, однако клуб Чемпионшипа пока не нашел замену Брюсу, который в прошлую среду подал в отставку и затем подписал трехлетний контракт с "Ньюкаслом".



В Шеффилде остались недовольны поступком Брюса и считают, что Стив подвел клуб, который он возглавил лишь 1 февраля и с которым финишировал на 12-й позиции в Чемпионшипе.



О назначении Брюса на "Сент-Джеймс Парк" боссы "Уэнсдей" узнали из официального заявления "сорок", и теперь, сообщает Sky Sports, Премьер-Лиге предстоит разобраться, действовал ли "Ньюкасл" в рамках правил.