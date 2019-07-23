"Спортинг" предупредил МЮ, что Фернандеш будет стоить дорого
Президент "Спортинга" Фредерико Варандас предупредил, что "Манчестер Юнайтед" не получит полузащитника Бруну Фернандеша по сниженной цене.
Несмотря на блестящий сезон в исполнении Фернандеша, большие клубы Европы не спешат со своими предложениями насчет Бруну, а из числа представителей Премьер-Лиги интерес к игроку сохраняет только "Юнайтед".
На днях в португальской прессе появились слухи, что "красные дьяволы", наконец, созрели, чтобы предложить 50 или 56 миллионов фунтов за 24-летнего полузащитника, однако этого будет недостаточно.
"Я не знаю, много или мало клубов заинтересованы в нем. Но я точно знаю, что за озвучиваемую прессой сумму — 55 или 62 миллиона евро — мы его не отпустим".
"Если Бруну Фернандеш уйдет, на его место придут качественные игроки. Но только если Бруну уйдет", — сообщил Варандас RTP.
23.07.2019 08:00
Просмотров: 231
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и нахуй он нужен?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий