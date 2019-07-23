"Спортинг" предупредил МЮ, что Фернандеш будет стоить дорого

Президент "Спортинга" Фредерико Варандас предупредил, что "Манчестер Юнайтед" не получит полузащитника Бруну Фернандеша по сниженной цене.

Несмотря на блестящий сезон в исполнении Фернандеша, большие клубы Европы не спешат со своими предложениями насчет Бруну, а из числа представителей Премьер-Лиги интерес к игроку сохраняет только "Юнайтед".



На днях в португальской прессе появились слухи, что "красные дьяволы", наконец, созрели, чтобы предложить 50 или 56 миллионов фунтов за 24-летнего полузащитника, однако этого будет недостаточно.



"Я не знаю, много или мало клубов заинтересованы в нем. Но я точно знаю, что за озвучиваемую прессой сумму — 55 или 62 миллиона евро — мы его не отпустим".



"Если Бруну Фернандеш уйдет, на его место придут качественные игроки. Но только если Бруну уйдет", — сообщил Варандас RTP.