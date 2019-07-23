"Арсенал" готов отказаться от покупки Тирни

Зайдя в тупик в переговорах по левому защитнику "Селтика" Кирану Тирни, "Арсенал" подумывает сосредоточиться на укреплении других позиций.

Последнее предложение "канониров" по Тирни составило 25 миллионов фунтов, но часть этой суммы была прописана бонусами, а вдобавок лондонский клуб собирался расплачиваться поэтапно.



"Селтик" не устроила структура платежей, однако предложить всю сумму сразу "Арсенал" просто не может из-за известных финансовых ограничений, связанных с непопаданием в Лигу Чемпионов.



Как утверждает Daily Mirror, сам 22-летний шотландец очень хочет присоединиться к команде Унаи Эмери, но теперь на "Эмирейтс" склоняются к тому, чтобы оставить левый фланг без обороны.



Таким образом, "канониры" готовы сосредоточиться на поисках центрального защитника, полузащитника и вингера. На это у них есть около 45 млн. фунтов и чуть более двух недель.