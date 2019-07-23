"Арсенал" готов отказаться от покупки Тирни
Зайдя в тупик в переговорах по левому защитнику "Селтика" Кирану Тирни, "Арсенал" подумывает сосредоточиться на укреплении других позиций.
Последнее предложение "канониров" по Тирни составило 25 миллионов фунтов, но часть этой суммы была прописана бонусами, а вдобавок лондонский клуб собирался расплачиваться поэтапно.
"Селтик" не устроила структура платежей, однако предложить всю сумму сразу "Арсенал" просто не может из-за известных финансовых ограничений, связанных с непопаданием в Лигу Чемпионов.
Как утверждает Daily Mirror, сам 22-летний шотландец очень хочет присоединиться к команде Унаи Эмери, но теперь на "Эмирейтс" склоняются к тому, чтобы оставить левый фланг без обороны.
Таким образом, "канониры" готовы сосредоточиться на поисках центрального защитника, полузащитника и вингера. На это у них есть около 45 млн. фунтов и чуть более двух недель.
23.07.2019 07:00
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Последние комментарии:
Пусть уходить в Тоттенхэм, а мы заберём Сесеньона)
Почему не наоборот? Тирни и Робертсон выступают за одну сборную на одной позиции, не хочется повторения судьбы Уэйна Бриджа как вечной тени Эшли Коула.
А с Сесеньон в виду большей креативности сможет получать игровое время на разных позициях у нас.
Всё остаются в плюсе.
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Что и требовалось доказать. Гейклуб в очередной раз поссал в уши радужным гейгуннерам.
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Ну это смешно все конечно, ладно, ждем следующего сезона
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