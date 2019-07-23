"Арсенал" согласовал аренду Дани Себальоса

"Арсенал" достиг договоренности с "Реалом" относительно аренды полузащитника Дани Себальоса на сезон 2019/20.

Несмотря на интерес "Тоттенхэма" и возможность сыграть со "шпорами" в Лиге Чемпионов, Себальос решил провести следующий сезон в "Арсенале", где ему предстоит заменить ушедшего в "Ювентус" Ааарона Рэмси.



При этом Себальос не хочет разрывать отношения с "Реалом" и изначально был настроен только на вариант с арендой, без опции по выкупу. Такие условия вполне устроили клуб с "Эмирейтс".



Как утверждает BBC, сделка по 22-летнему испанцу, сыгравшему 56 матчей за "Реал" с 2017 года, уже полностью согласована и в скором времени должна быть подтверждена официально.



"Себальос — очень хороший игрок. Я знаю его по "Бетису" и по его начальному периоду в "Реале". Он очень хорошо выступал за молодежную сборную Испании, выиграв с ней международный турнир", — цитирует главного тренера "канониров" Унаи Эмери Daily Mirror.