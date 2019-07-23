"Арсенал" согласовал аренду Дани Себальоса
"Арсенал" достиг договоренности с "Реалом" относительно аренды полузащитника Дани Себальоса на сезон 2019/20.
Несмотря на интерес "Тоттенхэма" и возможность сыграть со "шпорами" в Лиге Чемпионов, Себальос решил провести следующий сезон в "Арсенале", где ему предстоит заменить ушедшего в "Ювентус" Ааарона Рэмси.
При этом Себальос не хочет разрывать отношения с "Реалом" и изначально был настроен только на вариант с арендой, без опции по выкупу. Такие условия вполне устроили клуб с "Эмирейтс".
Как утверждает BBC, сделка по 22-летнему испанцу, сыгравшему 56 матчей за "Реал" с 2017 года, уже полностью согласована и в скором времени должна быть подтверждена официально.
"Себальос — очень хороший игрок. Я знаю его по "Бетису" и по его начальному периоду в "Реале". Он очень хорошо выступал за молодежную сборную Испании, выиграв с ней международный турнир", — цитирует главного тренера "канониров" Унаи Эмери Daily Mirror.
23.07.2019 06:00
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