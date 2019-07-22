Стив Брюс в "Ньюкасле": без шансов на поддержку

Не сумев преодолеть свои разногласия с обожаемым фанатами Рафаэлем Бенитесом, "Ньюкасл" был вынужден позвать на должность главного тренера Стива Брюса — во многом из-за отсутствия более привлекательных вариантов. 58-летний англичанин берется за эту работу с изначальным скептицизмом публики и без существенной поддержки руководства. Есть ли шансы у Брюса уцелеть в таких условиях?

Стив Брюсу пришлось извиниться за свой эгоизм перед "Шеффилд Уэнсдей", где он отработал всего несколько месяцев. Шанс возглавить "Ньюкасл" был слишком соблазнительным.



Брюс вырос неподалеку от города, болел за "Ньюкасл" в детстве, но так и не сыграл в составе команды. Возможность тренировать "сорок" возникала перед дважды. Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" находил причины отказывать: например, в 2004 он не хотел проявить неуважение к уволенному сэру Бобби Робсону. Но в 58 лет, и не на пике карьеры, Брюс мог подумать, что другого шанса возглавить "Ньюкасл" у него уже не будет.



Потому Стив согласился, даже несмотря на токсичность этого клуба. Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли — одна сторона проблемы. Другая — болельщики "сорок", живущие перманентным недовольством как самим Эшли, так и всем, что связано с клубом. Для Рафы Бенитеса, возведенного здесь в культ, они сделали исключение. И тем сложнее будет Брюсу, который займет место настолько популярного менеджера. Результаты могут заработать ему относительную поддержку, но начнет Брюс без нее, а любая осечка — и атаковать его будут с двойной силой.



В каком-то смысле его положение почти безвыигрышное. Такое было у Алана Пардью. Несмотря на лучший результат "Ньюкасла" за многие годы (пятое место), Пардью заработал себе не поддержку, а отсрочку. Когда "сороки" вернулись на привычный уровень, Алан стал для трибун таким же антигероем, как и Эшли — символом "режима" Майка, его "марионеткой".



Такой "марионеткой" в глазах болельщиков не выглядел только Бенитес. Рафа мог публично выказывать недовольство трансферной политикой и угрожать клубу уходом. Но Бенитесу это позволял его собственный статус и тот факт, что он изначально опустился на уровень ниже, чтобы возглавить "Ньюкасл". Другой тренер такого же масштаба в "Ньюкасл" не пойдет, и соглашаться на работу в клубе будут те, кто не имеет похожих предложений. И те, кто потенциально будут дорожить возможностью руководить "Ньюкаслом". Как в свое время Стив Макларен, а сейчас — Стив Брюс.



Реальных шансов заманить тренера, который бы удовлетворял высокие запросы болельщиков, у "Ньюкасла" не было. Для Брюса это особенно сложно, и дело даже не в его тренерских качествах и не в том факте, что он в свое время работал в "Сандерленде". Просто он так выглядит. Звучит странно, но Стив Брюс живет в образе не слишком искушенного тренера "старой школы", и уже не имеет значения то, насколько этот образ далек от реальности.



В этом плане образ Брюс особенно пострадал от сотрудничества с клубами, очень напоминающими "Ньюкасл". Упомянутый "Сандерленд" и "Астон Вилла" — еще одни "спящие гиганты", где болельщики стирают в порошок не устраивающих их тренеров. На первом этапе Брюс был успешен как в одном клубе, так и в другом. Но, стоило делам пойти на спад, от него резко отворачивались трибуны. Он никогда не устраивал их эстетически, а его прошлое (болельщик "Ньюкасла" и менеджер "Бирмингема") тоже вспоминалось в худший момент.



С этой точки зрения у Брюса нет шансов преуспеть в "Ньюкасле", но это куда больше проблема клуба, чем его самого. Сам Стив давно привык к подобной борьбе с плохим концом. Это не единственная причина, по которой Майк Эшли ставит на него. В прессе пишут о том, что Брюса даже не было в списке десяти основных кандидатов "Ньюкасла", но если такой список и существовал, то очень формально и наверняка включал в себя Моуриньо и Венгера. Потому что из доступных "Ньюкаслу" вариантов Стив Брюс — достаточно очевидный.



Майку Эшли хотелось получить тренера, которого не нужно уговаривать и который готов к работе с ненадежным руководством. Последние клубы Брюса выступали в Чемпионшипе, и на этом этапе у него не могло быть много вариантов в Премьер-Лиге. Вместе с этим "Ньюкасл" ставит на тренерский опыт. Задача "сорок" не отличается от задачи большинства клубов Премьер-Лиги — им просто не нужно вылетать. В отличие от других, Эшли не морочит себе голову мнимыми амбициями, качеством игры и покупкой звездных футболистов без конечного результата. Ему просто нужен тот, кто будет оставлять "Ньюкасл" в элите, а также ценить то, что дают.



Стив Брюс для этого не худший вариант. Конечно, он не настолько податлив, как Макларен, но лишних проблем с руководством Брюс не ищет. У него хорошее тренерское резюме — факт, который портит образ Стива и потому игнорируется. Неудачи случались, но успехов в карьере Брюса значительно больше. Он четыре раза выводил клубы в Премьер-Лигу, играл в финале Кубка Англии с "Халлом", финишировал на 10-м месте с "Сандерлендом" и "Бирмингемом". Он может не вписываться в нынешний тренерский "тренд" символически, он не такой модный, как Юрген Клопп или Маурисио Почеттино, но Стив Брюс — талантливый менеджер, который почти всегда оправдывает свое назначение.



То, что в "Ньюкасле" ему будет сложно, не вызывает вопросов. Он приступает к предсезонной подготовке позже других тренеров. Команда уже потеряла двух лучших бомбардиров — Саломона Рондона и Айозе Переса. Усиление тренеру обещают, но с Майком Эшли не гарантировано ничего. Но, в любом случае, задача удержать "Ньюкасл" в Премьер-Лиге — не фантастическая. У Брюса есть большой опыт, а в чемпионате легко могут найтись три команды, которые будут слабее "сорок".



Иван Громиков специально для FAPL.ru