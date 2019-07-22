Виллиан забрал 10-й номер в "Челси"

Эден Азар и Виллиан Вингер "Челси" Виллиан забрал 10-й игровой номер, который стал вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".

Напомним, этим летом "синие" продали Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. Кристиан Пулишич, в котором многие видят замену для Эдена, взял на "Стэмфорд Бридж" 24-й номер.

Ранее ходили слухи, что 10-й номер может достаться Каллуму Хадсон-Одои — вкупе с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, если юный вингер подпишет новый контракт.

Однако сегодня стало известно, что Виллиан, главный старожил из нынешнего состава команды Фрэнка Лэмпарда, перехватил "десятку", взяв этот номер вместо 22-го.

"Теперь 10-й номер мой. Клуб сказал, что они поменяют мой игровой номер, и "десятка" будет моей. Мне всегда нравилось играть под 10-м номером. Я играл под ним с детства. В "Коринтиансе" я тоже носил 10-й номер", — цитирует 30-летнего бразильца Daily Mail.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 23:00

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  1. sisyazavr 23.07.2019 00:12 # sisyazavr
    Красавчик. Удачи

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  2. only--liverpool 22.07.2019 23:37 # only--liverpool
    Поссал на Хазара. Ехехехехе.

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  3. role-playin 22.07.2019 23:36 # role-playin
    Так то главный старожил - Аспи, он на год раньше пришел.

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  4. stamford-bridge 22.07.2019 23:20 # stamford-bridge
    пидop

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