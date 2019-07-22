Виллиан забрал 10-й номер в "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан забрал 10-й игровой номер, который стал вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".

Напомним, этим летом "синие" продали Азара в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. Кристиан Пулишич, в котором многие видят замену для Эдена, взял на "Стэмфорд Бридж" 24-й номер.



Ранее ходили слухи, что 10-й номер может достаться Каллуму Хадсон-Одои — вкупе с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, если юный вингер подпишет новый контракт.



Однако сегодня стало известно, что Виллиан, главный старожил из нынешнего состава команды Фрэнка Лэмпарда, перехватил "десятку", взяв этот номер вместо 22-го.



"Теперь 10-й номер мой. Клуб сказал, что они поменяют мой игровой номер, и "десятка" будет моей. Мне всегда нравилось играть под 10-м номером. Я играл под ним с детства. В "Коринтиансе" я тоже носил 10-й номер", — цитирует 30-летнего бразильца Daily Mail.