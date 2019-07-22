Лорис Кариус отказал двум британским клубам

Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус признался, что отверг возможность вернуться на Туманный Альбион этим летом.

Потерпев главное разочарование своей жизни в прошлогоднем финале Лиги Чемпионов против "Реала", Кариус поставил крест на своей карьере в "Ливерпуле" и затем отбыл в двухлетнюю аренду в "Бешикташ".



В минувшем сезоне 26-летний немец сыграл 35 матчей за турецкую команду. После продолжительного периода адаптации Лорис обрел уверенность в себе и принялся демонстрировать неплохой футбол, заинтересовав ряд европейских клубов.



"После этого сезона два клуба из Великобритании и три клуба из Германии сделали свои предложения через моего агента. Я отказал им всем. "Бешикташ — очень особенное место для меня", — сообщил Кариус Sporx.



Добавим, что "Бешикташ" будет обязан выкупить Кариуса за 7.25 млн. фунтов по окончании арендного соглашения через год, если квалифицируется в еврокубки, а сам Лорис сыграет определенное количество матчей.