Жиру не уверен, что восполнит голы Азара

Эден Азар и Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру не уверен, что сможет восполнить те голы, которые забивал за "синих" Эден Азар.

Ранее этим летом "Челси" продал Азара, своего лучшего игрока, в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. Это очень ощутимая потеря для "синих", учитывая роль Эдена в команде, а также количество его голов и результативных передач.

С уходом Азара, продажей Альваро Мораты и возвращением в "Ювентус" Гонсало Игуаина, повышенная нагрузка в нападении, где Азар иногда играл в минувшем сезоне, ляжет именно на Жиру, однако Оливье рассчитывает на поддержку партнеров.

"Учитывая количество голов, что забивал Эден, я даже не знаю, смогу ли я их восполнить, однако у нас есть несколько нападающих с различными качествами".

"У нас есть качество и количество в составе, но естественно, что игрока уровня Эдена заменить просто невозможно".

"Тем не менее, теперь его нет с нами. Нам нужно забыть о нем и не слишком подвергать давлению игроков, которые будут играть на его позиции. Я имею ввиду молодежь. Лично я без проблем готов принять давление, если это освободит других".

"Мы знаем, что ожидания высоки, но у нас достаточно мастерства и таланта впереди, даже в условиях трансферного запрета", — цитирует Жиру Goal.


Метки Азар, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 20:00

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  1. osetin-15reg 22.07.2019 20:18 # osetin-15reg
    Ассаламу алейкум,народ.Че вы как вы вообще? Как ваши близкие?Надоело видеть постоянный сарказм и споры.Чем занимаетесь?

    (ответить)

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