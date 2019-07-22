Жиру не уверен, что восполнит голы Азара
Нападающий "Челси" Оливье Жиру не уверен, что сможет восполнить те голы, которые забивал за "синих" Эден Азар.
Ранее этим летом "Челси" продал Азара, своего лучшего игрока, в "Реал" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов. Это очень ощутимая потеря для "синих", учитывая роль Эдена в команде, а также количество его голов и результативных передач.
С уходом Азара, продажей Альваро Мораты и возвращением в "Ювентус" Гонсало Игуаина, повышенная нагрузка в нападении, где Азар иногда играл в минувшем сезоне, ляжет именно на Жиру, однако Оливье рассчитывает на поддержку партнеров.
"Учитывая количество голов, что забивал Эден, я даже не знаю, смогу ли я их восполнить, однако у нас есть несколько нападающих с различными качествами".
"У нас есть качество и количество в составе, но естественно, что игрока уровня Эдена заменить просто невозможно".
"Тем не менее, теперь его нет с нами. Нам нужно забыть о нем и не слишком подвергать давлению игроков, которые будут играть на его позиции. Я имею ввиду молодежь. Лично я без проблем готов принять давление, если это освободит других".
"Мы знаем, что ожидания высоки, но у нас достаточно мастерства и таланта впереди, даже в условиях трансферного запрета", — цитирует Жиру Goal.
22.07.2019 20:00
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Ассаламу алейкум,народ.Че вы как вы вообще? Как ваши близкие?Надоело видеть постоянный сарказм и споры.Чем занимаетесь?
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