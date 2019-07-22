Сульшер мечтает заманить Дибалу в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер видит в Пауло Дибале из "Ювентуса" идеального плеймейкера для своей команды.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, чемпионы Серии А открыты к предложениям насчет Дибалы — в Турине вообще считают, что у них нет незаменимых игроков, за исключением Криштиану Роналду.



Сульшер является большим поклонником таланты Дибалы и будет готов позвать 25-летнего игрока сборной Аргентины, если попрощается с Полем Погба или Ромелу Лукаку.



Оле Гуннар убежден, что действующий в качестве плеймейкера или второго нападающего Пауло помог бы "красным дьяволам" взламывать оборону соперников — в минувшем сезоне у Юнайтед" наблюдались с этим большие проблемы.



Однако в борьбе за Дибалу, оцениваемого в 70-90 миллионов фунтов, "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ и "Интера".



Нынешняя роль Дибалы не сильно нравится новому наставнику "Ювентуса" Маурицио Сарри, который подумывает превратить Пауло в бомбардира — как он это сделал с Дрисом Мертенсом в "Наполи" — или просто продать аргентинца.