Вопреки появившимся в прессе слухам, защитник "Челси" Курт Зума не подавал прошение о трансфере.

В данный момент Зума готовится вместе с "синими" к новому сезону, в минувшую пятницу появившись в стартовом составе на проигранный товарищеский матч против "Кавасаки Фронтале".



Также главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уже заявил, что хотел бы оставить 24-летнего француза у себя.



Несмотря на заявление Лэмпарда, издание Daily Mirror накануне сообщило, что Зума обеспокоен своими перспективами получать регулярную игровую практику перед Евро-2020 и уже попросил лондонский клуб о трансфере.



Утверждалось, что Курт предпочел бы вернуться в "Эвертон", где в минувшем сезоне он провел 36 матчей на правах аренды, превратился в ключевого игрока, а также вернулся в сборную Франции.



Однако сейчас Sky Sports уверенно утверждает, что на самом деле Зума не просил отпустить его из "Челси". Курт остается целью номер один для "Эвертона", однако из-за трансферного запрета Лэмпарда считает расставание с Куртом слишком рискованным.