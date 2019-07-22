Курт Зума не подавал прошение о трансфере

Курт Зума Вопреки появившимся в прессе слухам, защитник "Челси" Курт Зума не подавал прошение о трансфере.

В данный момент Зума готовится вместе с "синими" к новому сезону, в минувшую пятницу появившись в стартовом составе на проигранный товарищеский матч против "Кавасаки Фронтале".

Также главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уже заявил, что хотел бы оставить 24-летнего француза у себя.

Несмотря на заявление Лэмпарда, издание Daily Mirror накануне сообщило, что Зума обеспокоен своими перспективами получать регулярную игровую практику перед Евро-2020 и уже попросил лондонский клуб о трансфере.

Утверждалось, что Курт предпочел бы вернуться в "Эвертон", где в минувшем сезоне он провел 36 матчей на правах аренды, превратился в ключевого игрока, а также вернулся в сборную Франции.

Однако сейчас Sky Sports уверенно утверждает, что на самом деле Зума не просил отпустить его из "Челси". Курт остается целью номер один для "Эвертона", однако из-за трансферного запрета Лэмпарда считает расставание с Куртом слишком рискованным.


Метки Зума, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 18:00

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  1. sisyazavr 22.07.2019 19:03 # sisyazavr
    Нельзя отпускать, он очень хороший защитник.

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  2. alexomck 22.07.2019 18:51 # alexomck
    понял, что нормальные клубы им не интересуются, и в обратку пошёл.

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  3. lampard78 22.07.2019 18:09 # lampard78
    Зума - Томори - неплохая связка цз могла бы получиться. Интересно на них посмотреть.

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