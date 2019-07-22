"Пэлас" отклонил улучшенное предложение "Арсенала" по Захе

"Арсенал" улучшил свое предложение по вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе до 55 миллионов фунтов.

Напомним, первое предложение "канониров" по Захе составило только 40 млн. фунтов. "Орлы" ответили отказом, потребовав за своего лучшего игрока вдвое больше.



По информации The Independent, "Арсенал" продолжил переговоры с "Пэлас" и сейчас предложил за Уилфрида 55 млн. фунтов, включая 10 млн. в виде бонусов.



В дополнение к деньгам "Арсенал" согласился отпустить к "орлам" в аренду 19-летнего Риса Нелсона, который мог бы стать прямой заменой Захе в составе команды Роя Ходжсона.



Однако в ответ "канониры" услышали, что их новое предложение и близко не дотягивает до того, на что рассчитывают на "Селхерст Парк". "Пэлас" хочет выручить за 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара живые деньги и сразу.



Вместе с тем "орлы" готовы принять кого-либо из игроков "Арсенала" — вроде защитника Карла Дженкинсона — но не в аренду, а на условиях постоянного трансфера. Только так "канониры" могут сбить цену за Уилфрида.