Итан Ампаду проведет сезон 2019/20 в "РБ Лейпциг"

Итан Ампаду "Челси" официально подтвердил переход своего юного полузащитника Итана Ампаду в "РБ Лейпциг" на правах аренды.

Это будет первая командировка для 18-летнего Ампаду с момента, когда он присоединился к "синим" из "Эксетера" два года назад.

За эти два года валлийский универсал сыграл 12 матчей за "Челси", включая семь в стартовом составе, а в сентябре 2018 заключил с лондонским клубом новый пятилетний контракт.

"Я пытался заполучить Итана в "Дерби" на правах аренды в прошлом году, и я его большой поклонник, но с учетом сыгранных им в прошлом сезоне минут, в лучших интересах Итана и "Челси" будет отправить его куда-нибудь за практикой".

"Я очень хотел поработать с Итаном в этом году. Я слегка расстроен, но это пойдет ему на пользу. В полузащите и обороне у нас много мастеров, поэтому ситуация каждого игрока индивидуальна", — сообщил главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.


Метки Ампаду, аренда, РБ Лейпциг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 16:15

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  1. gidro-met 22.07.2019 17:28 # gidro-met
    РБ просто погрязнет в какахах теперь

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  2. papka-legend 22.07.2019 16:59 # papka-legend
    не уровень АПЛ пока. Пусть там погуляет.

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  3. lampard78 22.07.2019 16:23 # lampard78
    Норм, всё что ему сейчас нужно - это постоянная игровая практика.

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  4. pistolero-lfc 22.07.2019 16:18 # pistolero-lfc
    я его большой поклонник

    Ого! Из Лемпёса выйдет отличный депутат!

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