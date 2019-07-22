Итан Ампаду проведет сезон 2019/20 в "РБ Лейпциг"

"Челси" официально подтвердил переход своего юного полузащитника Итана Ампаду в "РБ Лейпциг" на правах аренды.

Это будет первая командировка для 18-летнего Ампаду с момента, когда он присоединился к "синим" из "Эксетера" два года назад.



За эти два года валлийский универсал сыграл 12 матчей за "Челси", включая семь в стартовом составе, а в сентябре 2018 заключил с лондонским клубом новый пятилетний контракт.



"Я пытался заполучить Итана в "Дерби" на правах аренды в прошлом году, и я его большой поклонник, но с учетом сыгранных им в прошлом сезоне минут, в лучших интересах Итана и "Челси" будет отправить его куда-нибудь за практикой".



"Я очень хотел поработать с Итаном в этом году. Я слегка расстроен, но это пойдет ему на пользу. В полузащите и обороне у нас много мастеров, поэтому ситуация каждого игрока индивидуальна", — сообщил главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.