"Вулверхэмптон" узнал имена своих соперников по квалификации Лиги Европы

Нуну Эшпириту Санту "Вулверхэмптон" узнал имена своих соперников на пути к групповому этапу Лиги Европы.

Напомним, в минувшем сезоне, своем дебютном после выхода в Премьер-Лигу, команда Нуну Эшпириту Санту стала лучшей за пределами топ-6 и получила путевку в квалификацию Лиги Европы.

"Волки" сразу попадают в 3-й квалификационный раунд и уже в четверг проведут здесь первый матч против североирландского "Крусейдерс" (дома). Ответный состоится 1 августа.

Если "Вулверхэмптон" преодолеет этот раунд, то в плей-офф сразится армянским "Пюником" или чешским "Яблонецом" — эти матчи запланированы на 8 и 15 августа.


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 16:10

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