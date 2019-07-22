"Вулверхэмптон" узнал имена своих соперников по квалификации Лиги Европы
"Вулверхэмптон" узнал имена своих соперников на пути к групповому этапу Лиги Европы.
Напомним, в минувшем сезоне, своем дебютном после выхода в Премьер-Лигу, команда Нуну Эшпириту Санту стала лучшей за пределами топ-6 и получила путевку в квалификацию Лиги Европы.
"Волки" сразу попадают в 3-й квалификационный раунд и уже в четверг проведут здесь первый матч против североирландского "Крусейдерс" (дома). Ответный состоится 1 августа.
Если "Вулверхэмптон" преодолеет этот раунд, то в плей-офф сразится армянским "Пюником" или чешским "Яблонецом" — эти матчи запланированы на 8 и 15 августа.
22.07.2019 16:10
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