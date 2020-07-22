Де Хеа готов стать следующим капитаном "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вызвался стать следующим капитаном "красных дьяволов".

На минувшей неделе стало известно, что Де Хеа все-таки согласился подписать новый контракт с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю. Сделка состоится по возвращении "красных дьяволов" с турне по Азии.



Решив вопрос со своим будущим, теперь 28-летний испанец обратил свой взор на капитанскую повязку, которая ищет нового обладателя после ухода из клуба Антонио Валенсии.



"Мне уже доводилось быть капитаном в кое-каких матчах. Быть капитаном клуба вроде "Манчестер Юнайтед" и представлять эту эмблему — удивительное чувство. Я буду очень, очень рад, если стану капитаном".



"Это мой девятый сезон здесь, и я один из самых опытных игроков. Я должен показывать это на поле, стараясь помогать молодым парням понять, что значит "Манчестер Юнайтед". Это важно", — цитирует Де Хеа The Telegraph.