Де Хеа готов стать следующим капитаном "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вызвался стать следующим капитаном "красных дьяволов".
На минувшей неделе стало известно, что Де Хеа все-таки согласился подписать новый контракт с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю. Сделка состоится по возвращении "красных дьяволов" с турне по Азии.
Решив вопрос со своим будущим, теперь 28-летний испанец обратил свой взор на капитанскую повязку, которая ищет нового обладателя после ухода из клуба Антонио Валенсии.
"Мне уже доводилось быть капитаном в кое-каких матчах. Быть капитаном клуба вроде "Манчестер Юнайтед" и представлять эту эмблему — удивительное чувство. Я буду очень, очень рад, если стану капитаном".
"Это мой девятый сезон здесь, и я один из самых опытных игроков. Я должен показывать это на поле, стараясь помогать молодым парням понять, что значит "Манчестер Юнайтед". Это важно", — цитирует Де Хеа The Telegraph.
22.07.2019 16:00
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Раз уж ни ему, ни Погба не удалось свалить, то хоть за капитана схлестнутся.
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Давид Дееееее ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ (с) Елагин
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Для начала надо негру ебасос отстучать, потом уже в капетаны метить.
А то негр возьмет капетана себе и будет дальше обсерать всех в раздевалке.
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