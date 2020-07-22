Де Хеа готов стать следующим капитаном "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вызвался стать следующим капитаном "красных дьяволов".

На минувшей неделе стало известно, что Де Хеа все-таки согласился подписать новый контракт с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю. Сделка состоится по возвращении "красных дьяволов" с турне по Азии.

Решив вопрос со своим будущим, теперь 28-летний испанец обратил свой взор на капитанскую повязку, которая ищет нового обладателя после ухода из клуба Антонио Валенсии.

"Мне уже доводилось быть капитаном в кое-каких матчах. Быть капитаном клуба вроде "Манчестер Юнайтед" и представлять эту эмблему — удивительное чувство. Я буду очень, очень рад, если стану капитаном".

"Это мой девятый сезон здесь, и я один из самых опытных игроков. Я должен показывать это на поле, стараясь помогать молодым парням понять, что значит "Манчестер Юнайтед". Это важно", — цитирует Де Хеа The Telegraph.


Метки Де Хеа, капитаны, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 259

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lampard78 22.07.2019 16:10 # lampard78
    Раз уж ни ему, ни Погба не удалось свалить, то хоть за капитана схлестнутся.

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 22.07.2019 16:05 # pistolero-lfc
    Давид Дееееее ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ (с) Елагин

    (ответить)

  3. el-ray 22.07.2019 16:03 # el-ray
    Для начала надо негру ебасос отстучать, потом уже в капетаны метить.
    А то негр возьмет капетана себе и будет дальше обсерать всех в раздевалке.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: