Алдервейрелд сосредоточен на "Тоттенхэме"

Защитник Тоби Алдервейрелд заявил, что он по-прежнему планирует провести сезон 2019/20 в "Тоттенхэме".

В данный момент Алдервейрелд уже вступил в заключительный год по своему контракту, причем до 25 июля — за две недели до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге — Тоби может был выкуплен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.



Учитывая обстоятельства, пресса не перестает спекулировать насчет будущего 30-летнего игрока сборной Бельгии, однако сам защитник продолжает готовиться со "шпорами" к новому сезону с полной концентрацией.



"В футболе все может быстро измениться, но я сосредоточен на "Тоттенхэме" и подготовке к старту сезона. Тренер знает, что все мои мысли связаны с командой и клубом. Например, сегодня (в товарищеском матче против "Ювентуса") я был назначен капитаном, и это показывает, что тренер верит в меня", — цитирует Алдервейрелда Evening Standard.