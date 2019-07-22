Алдервейрелд сосредоточен на "Тоттенхэме"

Тоби Алдервейрелд Защитник Тоби Алдервейрелд заявил, что он по-прежнему планирует провести сезон 2019/20 в "Тоттенхэме".

В данный момент Алдервейрелд уже вступил в заключительный год по своему контракту, причем до 25 июля — за две недели до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге — Тоби может был выкуплен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.

Учитывая обстоятельства, пресса не перестает спекулировать насчет будущего 30-летнего игрока сборной Бельгии, однако сам защитник продолжает готовиться со "шпорами" к новому сезону с полной концентрацией.

"В футболе все может быстро измениться, но я сосредоточен на "Тоттенхэме" и подготовке к старту сезона. Тренер знает, что все мои мысли связаны с командой и клубом. Например, сегодня (в товарищеском матче против "Ювентуса") я был назначен капитаном, и это показывает, что тренер верит в меня", — цитирует Алдервейрелда Evening Standard.


Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2019 15:00

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  1. el-ray 22.07.2019 16:04 # el-ray
    всем плевать на петунхэм (петушар позорных)

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  2. anabanana94 22.07.2019 15:05 # anabanana94
    Почеттино максимально давит на психологию пацанов, красавчик, знает как правильно показать что тот или иной нужен команде, ТОТТЕНХЭМ ТОП! А вы и дальше ройтесь в вашем грязном белье клубишки.

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